Siccità, Migros stanzia due milioni di franchi per gli agricoltori in difficoltà
L'aiuto è destinato alle aziende svizzere più colpite. Criteri e procedura per le richieste saranno pubblicati il 31 agosto.
ZURIGO - Migros mette a disposizione due milioni di franchi per sostenere le aziende agricole svizzere che si trovano in difficoltà finanziarie a causa della persistente siccità. Lo ha comunicato venerdì il dettagliante.
La situazione meteorologica eccezionale ha provocato in molte regioni perdite di raccolto e minori rese di foraggio, mentre sono aumentati i costi di produzione. Il sostegno sarà quindi destinato in modo mirato alle aziende particolarmente colpite.
L'aiuto sarà gestito tramite la Bucher Gossweiler-Stiftung, vicina all'Unione svizzera dei contadini (USC). L'assegnazione dei fondi sarà decisa dal consiglio di fondazione, mentre i criteri e la procedura per presentare le richieste saranno pubblicati il 31 agosto.
Secondo Migros, i due milioni costituiscono un contributo di solidarietà. Parallelamente, a lungo termine, il gruppo afferma di lavorare con i propri partner per rendere l'agricoltura svizzera più resiliente rispetto alle sfide future.
All'inizio di agosto l'Unione svizzera dei contadini aveva già messo in guardia da gravi danni economici legati alla siccità. Particolarmente critica è la situazione per l'alimentazione degli animali: molte aziende devono già ricorrere alle scorte di foraggio previste per l'inverno.