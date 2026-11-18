Le indagini condotte congiuntamente dalle due autorità hanno portato a un cittadino tedesco di 32 anni, che aveva allestito la coltivazione nel proprio appartamento e nella cantina dello stabile.

Sul posto gli agenti hanno sequestrato circa 800 piante di cannabis, destinate alla distruzione. Il 32enne dovrà rispondere davanti alla giustizia di infrazione alla legge sugli stupefacenti.