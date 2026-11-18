GRIGIONI
Aveva trasformato casa sua in una piantagione di canapa
Al 32enne tedesco sono state sequestrate 800 piante
POLIZIA CANTONALE GRIGIONI
Fonte Polizia cantonale Grigioni
Aveva trasformato casa sua in una piantagione di canapa
Al 32enne tedesco sono state sequestrate 800 piante
RHÄZÜNS - La Polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con il Ministero pubblico retico, ha smantellato a metà novembre una piantagione indoor di canapa a Rhäzüns.
Le indagini condotte congiuntamente dalle due autorità hanno portato a un cittadino tedesco di 32 anni, che aveva allestito la coltivazione nel proprio appartamento e nella cantina dello stabile.
Sul posto gli agenti hanno sequestrato circa 800 piante di cannabis, destinate alla distruzione. Il 32enne dovrà rispondere davanti alla giustizia di infrazione alla legge sugli stupefacenti.
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