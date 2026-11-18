Incendio nel centro asilanti, ospite 24enne in detenzione preventiva
Le fiamme erano divampate nel pomeriggio del 9 novembre
ZURIGO - Un 24enne algerino, che era ospite del centro federale per richiedenti asilo di Zurigo, è stato posto in detenzione preventiva perché sospettato di aver appiccato l'incendio che lo scorso 9 novembre ha interessato la struttura.
Il Ministero pubblico zurighese ha confermato una notizia in tal senso pubblicata oggi dall'Aargauer Zeitung. Un tunisino di 22 anni, a sua volta fermato poco dopo l'incendio, è invece stato rimesso in libertà. I sospetti nei suoi confronti non hanno trovato conferma.
Incendio nella sala da letto
L'incendio è divampato lunedì 9 novembre verso le 16.30 in una sala da letto. L'intero centro, che ospita circa 300 migranti, aveva quindi dovuto essere evacuato. Quattro persone, tre collaboratori del centro federale e il 22enne tunisino inizialmente sospettato, erano state portate in ospedale per sospetta intossicazione da fumo.
La metà circa degli ospiti avevano potuto fare ritorno nel centro federale nel corso della serata. Per 160 persone era invece stato necessario organizzare un'altra sistemazione.
La chiusura del centro di Zurigo è tra i fattori che hanno indotto la Segreteria di Stato della migrazione a riaprire temporaneamente il centro di via Motta a Chiasso.