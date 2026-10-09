La Microlino sbanda e si scontra con un'altra vettura
Disagi ma nessun ferito nell'incidente avvenuto giovedì tra Zufikon e Bremgarten
Disagi ma nessun ferito nell'incidente avvenuto giovedì tra Zufikon e Bremgarten
ZUFIKON - Paura ma nessun ferito giovedì 8 ottobre sulla Sädelstrasse, la strada che collega Zufikon a Bremgarten (AG). L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 su un tratto fuori dall’abitato, lungo il pendio che scende verso valle.
Secondo quanto reso noto, il conducente di 37 anni di una Microlino – un veicolo di piccole dimensioni – stava percorrendo la strada in direzione di Bremgarten quando, affrontando una stretta curva a destra su fondo bagnato, ha perso il controllo dell’auto. Il mezzo è sbandato e ha invaso la corsia opposta, andando a collidere contro una Suzuki Vitara che procedeva nell’altro senso di marcia.
Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. Gli autoveicoli hanno però subito danni considerevoli in seguito all’impatto.
Per consentire i lavori di ripristino e la rimozione dei veicoli incidentati, la polizia ha chiuso al traffico la Sädelstrasse fino alle 17. La circolazione è stata deviata sul posto dal corpo dei pompieri intervenuti per la gestione dell’emergenza.