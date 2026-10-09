La Microlino sbanda e si scontra con un'altra vettura

Secondo quanto reso noto, il conducente di 37 anni di una Microlino – un veicolo di piccole dimensioni – stava percorrendo la strada in direzione di Bremgarten quando, affrontando una stretta curva a destra su fondo bagnato, ha perso il controllo dell’auto. Il mezzo è sbandato e ha invaso la corsia opposta, andando a collidere contro una Suzuki Vitara che procedeva nell’altro senso di marcia.