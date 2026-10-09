Rogo in una canalina per cavi: traffico ferroviario in tilt

ECLÉPENS - Un incendio in una canalina per cavi ha provocato questa mattina un'interruzione del traffico ferroviario nel Canton Vaud. Il rogo, divampato nei pressi di Eclépens, ha causato intorno alle 3.15 il guasto di un impianto di comando, rendendo impossibile la circolazione dei treni tra Cossonay-Penthalaz e Chavornay. Lo hanno comunicato le Ferrovie federali svizzere (FFS).