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Rogo in una canalina per cavi: traffico ferroviario in tilt

Fuori servizio un impianto di comando delle FFS: disagi, soppressioni e autobus sostitutivi
Rogo in una canalina per cavi: traffico ferroviario in tilt
20 MINUTES
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Rogo in una canalina per cavi: traffico ferroviario in tilt
Fuori servizio un impianto di comando delle FFS: disagi, soppressioni e autobus sostitutivi

ECLÉPENS - Un incendio in una canalina per cavi ha provocato questa mattina un'interruzione del traffico ferroviario nel Canton Vaud. Il rogo, divampato nei pressi di Eclépens, ha causato intorno alle 3.15 il guasto di un impianto di comando, rendendo impossibile la circolazione dei treni tra Cossonay-Penthalaz e Chavornay. Lo hanno comunicato le Ferrovie federali svizzere (FFS).

Le perturbazioni interessano le linee IC5, IC51, R1 e R2. I viaggiatori devono mettere in conto ritardi e soppressioni di collegamenti. Per garantire la mobilità lungo la tratta interrotta, le FFS hanno predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Cossonay-Penthalaz e Chavornay.

Le conseguenze si ripercuotono anche sui collegamenti a lunga percorrenza. Per diverse tratte tra la regione del Lago Lemano e la Svizzera tedesca, così come tra Neuchâtel e Bienne, le FFS raccomandano percorsi alternativi via Berna, Friburgo o Payerne. Ai passeggeri viene inoltre consigliato di consultare l'orario online prima di mettersi in viaggio.

Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. Secondo quanto riferito dalle FFS, la polizia starebbe conducendo accertamenti sull'accaduto. I lavori di riparazione dell'impianto danneggiato potranno iniziare soltanto al termine delle verifiche.

Al momento non è possibile stabilire quanto durerà l'interruzione. Nelle prime ore di venerdì mattina, le FFS non erano ancora in grado di fornire una previsione sul ripristino della normale circolazione ferroviaria.

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