Fuga di dati dalla cassa pensioni della Confederazione Publica

Inoltre, l'azienda ha informato gli uffici federali competenti, Publica e altri clienti. Attualmente si sta verificando, unitamente ai vari servizi della Confederazione in quale misura siano interessati i dati della cassa pensioni.

Publica ha nel frattempo provveduto a informare le persone assicurate sulla fuga di dati, sulle possibili conseguenze e sulle misure adottate. Stando al comunicato, nessun altro servizio federale intrattiene rapporti commerciali con l'azienda.