Fuga di dati dalla cassa pensioni della Confederazione Publica
L'entità della fuga di dati e le informazioni compromesse sono ancora in fase di accertamento
BERNA - Un attacco informatico contro un fornitore esterno di software della cassa pensioni della Confederazione Publica, ha provocato una fuga di dati. Non è ancora chiaro quali dati siano esattamente interessati.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato un'indagine, indica oggi Publica in una nota, nella quale si precisa che il fornitore di software ha rilevato l'attacco alla fine di settembre e ha quindi sporto denuncia penale.
Inoltre, l'azienda ha informato gli uffici federali competenti, Publica e altri clienti. Attualmente si sta verificando, unitamente ai vari servizi della Confederazione in quale misura siano interessati i dati della cassa pensioni.
Publica ha nel frattempo provveduto a informare le persone assicurate sulla fuga di dati, sulle possibili conseguenze e sulle misure adottate. Stando al comunicato, nessun altro servizio federale intrattiene rapporti commerciali con l'azienda.
Publica non ha fornito ulteriori informazioni sull'identità del fornitore o sulla natura dei dati fuoriusciti.
Publica è una delle maggiori casse pensioni della Svizzera. Assicura, tra gli altri, i dipendenti dell'Amministrazione federale e del settore dei politecnici federali. Alla fine del 2025 contava circa 70'000 assicurati attivi e 41'600 beneficiari di rendite. Il totale di bilancio ammontava a poco meno di 45 miliardi di franchi.