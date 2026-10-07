Scomparso nel 2023: la polizia teme possa essere stato vittima di un delitto
Damir Kocan, allora 46enne, è sparito il 27 luglio di tre anni fa. Una ricompensa di 10'000 franchi per informazioni utili alle indagini.
Damir Kocan, allora 46enne, è sparito il 27 luglio di tre anni fa. Una ricompensa di 10'000 franchi per informazioni utili alle indagini.
ZURIGO - La Polizia cantonale di Zurigo torna a chiedere l'aiuto della popolazione per fare luce sulla scomparsa di Damir Kocan, di cui non si hanno più notizie dal luglio 2023. Mercoledì sera, 7 ottobre, il caso è stato presentato nella trasmissione televisiva "Aktenzeichen XY International", nell'ambito 2della quale sono state diffuse nuove informazioni.
Gli inquirenti hanno inoltre messo a disposizione una ricompensa complessiva di 10'000 franchi per chi fornirà elementi utili a chiarire le circostanze della scomparsa.
L'ultima traccia porta sull'A1
Secondo quanto emerso dalle indagini, Kocan, che all'epoca aveva 46 anni, si trovava la sera del 27 luglio 2023 nel locale Neugasshof, nel Kreis 5 di Zurigo. Dopo le 19 avrebbe lasciato la città a bordo di una BMW 530d, targata ZH 581'847, dirigendosi verso Olten attraverso l'autostrada A1.
Da quel momento, di lui si sono perse le tracce. Gli accertamenti condotti dalla polizia hanno portato gli investigatori a ritenere che l'uomo possa essere stato vittima di un crimine violento.
Al volante dell'auto si sarebbe trovato un conoscente di Kocan, Aydin Mece, che all'epoca aveva 40 anni. L'uomo avrebbe lasciato la Svizzera all'inizio di agosto del 2023 e, secondo la polizia, potrebbe trovarsi ancora all'estero, eventualmente in Turchia. Gli investigatori lo considerano una delle ultime persone ad aver visto Kocan ancora in vita.
La descrizione
Damir Kocan è alto circa 175 centimetri ed è di corporatura esile. Ha capelli corti e scuri. Al momento della scomparsa indossava presumibilmente una maglietta bianca, jeans neri e scarpe da ginnastica bianche.
Portava inoltre al polso un Rolex Submariner d'oro e aveva con sé un mazzo di chiavi con diverse chiavi.
L'appello della polizia
La Polizia cantonale di Zurigo invita chiunque disponga di informazioni sulle circostanze della scomparsa di Kocan o possa fornire indicazioni su eventuali persone coinvolte a farsi avanti.
Le segnalazioni possono essere comunicate alla Polizia cantonale di Zurigo allo 058 648 48 48.