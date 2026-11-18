Durante il sonno profondo, l'attività cerebrale è caratterizzata da onde lente che riflettono l'alternanza di periodi di attività e di silenzio all'interno dei gruppi di neuroni, ricorda oggi l'ateneo in un comunicato. Queste onde lente compaiono anche nelle persone sane quando sono sveglie; sono associate a cambiamenti a livello di vigilanza e attenzione.