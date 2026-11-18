Il cervello dei pazienti Parkinson: dorme da sveglio e scatena allucinazioni
Uno studio dell'EPFL potrebbe aiutare a individuare i casi più gravi e a monitorare la progressione della malattia.
Uno studio dell'EPFL potrebbe aiutare a individuare i casi più gravi e a monitorare la progressione della malattia.
LOSANNA - Alcune persone affette dal morbo di Parkinson soffrono di allucinazioni. Hanno ad esempio l'impressione che ci sia qualcuno accanto a loro, mentre in realtà sono sole. Scienziati del Politecnico federale di Losanna (EPFL) ritengono di aver trovato una spiegazione: anche quando sono svegli, il cervello di questi pazienti funzionerebbe talvolta come durante i periodi di sonno, in modo particolarmente marcato.
Durante il sonno profondo, l'attività cerebrale è caratterizzata da onde lente che riflettono l'alternanza di periodi di attività e di silenzio all'interno dei gruppi di neuroni, ricorda oggi l'ateneo in un comunicato. Queste onde lente compaiono anche nelle persone sane quando sono sveglie; sono associate a cambiamenti a livello di vigilanza e attenzione.
Scienziati del Laboratorio di neuroscienze cognitive dell'EPFL, in collaborazione con i colleghi dell'ospedale Sant Pau di Barcellona, hanno tuttavia scoperto che nei malati di Parkinson soggetti ad allucinazioni queste onde lente "erano più intense", in particolare nella zona frontale e centrale del cervello. Maggiore era l'intensità delle onde, più gravi erano le allucinazioni.
Questi risultati suggeriscono che un'attività anomala di tipo sonnolento durante lo stato di veglia sia associata ad alcuni dei sintomi non motori più preoccupanti del morbo di Parkinson, scrive l'EPFL.
Lo studio, pubblicato sulla rivista "Science Translational Medicine", non stabilisce un nesso chiaro tra queste onde lente durante lo stato di veglia e le allucinazioni dei malati di Parkinson. I suoi risultati suggeriscono però che tali onde "potrebbero aiutare a identificare" le persone che presentano sintomi più gravi e a valutare il rischio di progressione della malattia.
Il lavoro del team proseguirà, in particolare per verificare se le alterazioni delle onde lente osservate nello stato di veglia siano già presenti nelle fasi iniziali del morbo di Parkinson, prima della comparsa dei problemi motori. "Se così fosse, potrebbero costituire un nuovo bersaglio terapeutico."