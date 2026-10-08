Un ex Lugano al Losanna
I Leoni vodesi hanno messo sotto contratto Connor Carrick fino alla pausa di Natale per far fronte alle numerose defezioni tra i suoi stranieri.
I Leoni vodesi hanno messo sotto contratto Connor Carrick fino alla pausa di Natale per far fronte alle numerose defezioni tra i suoi stranieri.
LOSANNA - Connor Carrick torna in National League. Dopo una stagione al Lugano, il 32enne difensore statunitense ha firmato con il Losanna fino al 24 dicembre, con opzione di prolungamento. Il suo arrivo aiuterà i vodesi a far fronte alle numerose assenze tra i giocatori stranieri.
«Il profilo di Connor è ideale per aiutarci a sostituire le attuali assenze», ha dichiarato il direttore sportivo John Fust. «Con tutta la sua esperienza, ci offrirà una soluzione di qualità sulla linea blu. Abbiamo raggiunto un accordo fino al 24 dicembre e manterremo poi la possibilità di proseguire insieme».
Originario dell'Illinois, Carrick è un difensore destro con una lunga esperienza nell'hockey nordamericano. Scelto dai Washington Capitals al 137esimo posto del Draft NHL 2012, ha disputato 242 partite in NHL con le maglie di Washington, Toronto, Dallas, New Jersey e Boston, oltre a più di 400 incontri in AHL.
La scorsa stagione ha poi esordito nel campionato svizzero con il Lugano, collezionando 49 presenze in regular season e 23 punti, di cui 10 reti.
Un difensore anche a Berna
Anche il Berna si è rinforzato in difesa, annunciando l'ingaggio immediato di Nic Balestra, proveniente dallo Zugo. Il 21enne aveva già firmato un contratto triennale con il club della Capitale, inizialmente valido dalla prossima stagione.