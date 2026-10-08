Cerca e trova immobili
Segnalaci
NATIONAL LEAGUE

Un ex Lugano al Losanna

I Leoni vodesi hanno messo sotto contratto Connor Carrick fino alla pausa di Natale per far fronte alle numerose defezioni tra i suoi stranieri.
Un ex Lugano al Losanna
Ti-Press
Fonte LHC
elaborata da Redazione
Un ex Lugano al Losanna
I Leoni vodesi hanno messo sotto contratto Connor Carrick fino alla pausa di Natale per far fronte alle numerose defezioni tra i suoi stranieri.
HOCKEY: Risultati e classifiche

LOSANNA - Connor Carrick torna in National League. Dopo una stagione al Lugano, il 32enne difensore statunitense ha firmato con il Losanna fino al 24 dicembre, con opzione di prolungamento. Il suo arrivo aiuterà i vodesi a far fronte alle numerose assenze tra i giocatori stranieri.

«Il profilo di Connor è ideale per aiutarci a sostituire le attuali assenze», ha dichiarato il direttore sportivo John Fust. «Con tutta la sua esperienza, ci offrirà una soluzione di qualità sulla linea blu. Abbiamo raggiunto un accordo fino al 24 dicembre e manterremo poi la possibilità di proseguire insieme».

Originario dell'Illinois, Carrick è un difensore destro con una lunga esperienza nell'hockey nordamericano. Scelto dai Washington Capitals al 137esimo posto del Draft NHL 2012, ha disputato 242 partite in NHL con le maglie di Washington, Toronto, Dallas, New Jersey e Boston, oltre a più di 400 incontri in AHL.

La scorsa stagione ha poi esordito nel campionato svizzero con il Lugano, collezionando 49 presenze in regular season e 23 punti, di cui 10 reti.

Un difensore anche a Berna
Anche il Berna si è rinforzato in difesa, annunciando l'ingaggio immediato di Nic Balestra, proveniente dallo Zugo. Il 21enne aveva già firmato un contratto triennale con il club della Capitale, inizialmente valido dalla prossima stagione.

Philipp Hegglin, EVZIl numero 94 lascia subito Zugo per approdare nella Capitale.
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bernaconnor carrickhockeylosannaluganonational leaguenic balestrazugo
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
2 gior

È riuscito a fare il nome di chi lo ha accoltellato

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
2 gior

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale
LIVE
BOLIVIA
1 gior
5
27

2,5 milioni di dollari cash, nella cassaforte dell'ex procuratore generale

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
2 gior

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
2 gior

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video
LIVE
BIASCA
1 gior

Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
39

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
2 gior
80
197

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
2 gior
31
65

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
3 gior
58
82

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
66

Arriva la neve: sulle Alpi fino a 20 centimetri

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
3 gior
10
24

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
41

Milioni di franchi, una villa a Collina d’Oro: il mistero dell’imprenditore messicano

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»
LIVE
CANTONE
19 ore
75
159

A Marchesi il Dipartimento del territorio: «Voglio entrare subito in partita»

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
39

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Piero Marchesi è consigliere di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
92
240

Piero Marchesi è consigliere di Stato

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria
LIVE
CANTONE
17 ore
15
41

Benzina sì, benzina no: la famiglia luganese nel caos carburante in Calabria

«Un'altra volpe nel pollaio»
LIVE
CANTONE
16 ore
49
133

«Un'altra volpe nel pollaio»

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale
LIVE
CALCIO
1 gior
11
42

Ecco le condizioni di CR7 per tornare in Nazionale

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
40

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura
LIVE
FRANCIA
1 gior
10
27

Il diesel costa troppo... e c'è chi fa il pieno con l'olio da frittura

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione
LIVE
CANTONE
5 ore
7

«Sulla peste non c'è da allarmarsi». Ma c'è un dettaglio che merita attenzione

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
2 gior
77
135

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
17
14

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito
LIVE
CANTONE
1 gior
46
205

«Una passerella di moda, se la paghi tutta Berna». Ma l’aula vota il credito

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
51

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa
LIVE
CANTONE
5 ore
6
31

Un tema sentito ma che (ancora) spaventa

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo
LIVE
LUGANO
1 gior
13
29

Licenziamenti e maxi-rinnovo: cosa succederà a Villa Sassa e Principe Leopoldo

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
2 gior
18
64

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
99
134

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
45
233

Jessica Moretti potrebbe ricevere un'indennità per mancato guadagno

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»
LIVE
MENDRISIO
23 ore
6
58

Riapre il Bar Colonne: «Vogliamo riportarlo allo spirito della Lola e del Michele»

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia
LIVE
LUGANO
20 ore

Il cuore di Lugano è ancora più dolce con la nuova boutique gourmet di Giglia

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate
LIVE
LUGANO
1 gior
18
50

Anche Villa Sassa chiude per quattro mesi: 63 persone licenziate

«Uno patetico, gli altri criminali»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
33

«Uno patetico, gli altri criminali»

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»
LIVE
GRANCIA
5 ore
17
21

«Quell'odore pestilenziale ci preoccupa»

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
2 gior
13
60

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Da Tettamanti a Zali, quando il governo cambia in corsa

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza
LIVE
VAUD
1 gior
30

Sì, loro avranno dieci settimane di vacanza

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»
LIVE
CONFINE
23 ore
4
13

Non cliccate su quel link, Pedemontana: «Mai pagamenti dei pedaggi con email e sms»

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»
LIVE
PESTE SOSPETTA
1 gior
23
37

«Forse non c'è nulla. Forse la questione è più seria di quanto pensiamo»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
11

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera
LIVE
QUALIFICAZIONI EURO U21
1 gior
12
20

Tracollo (sette gol) e psicodramma: niente Europeo per la Svizzera

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
2 gior
15
31

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV
LIVE
SWISS LEAGUE
2 gior
2
13

Ha iniziato la stagione alla grande, vuole seguire le orme di Borradori e non guarda hockey in TV

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS
LIVE
CANTONE
4 ore

Nuova denuncia per l'ex funzionario del DSS

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
3 gior
16

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

ULTIME NOTIZIE SPORT
Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»
LIVE
NAZIONALE
2 ore
5
18

Caso Fischer, il giornalista SRF ammette: «Andare a 10vor10 è stato un errore»

Relax dorato in Svizzera per Mbappé
LIVE
OBBÜRGEN
4 ore
13

Relax dorato in Svizzera per Mbappé

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA
LIVE
SCI ALPINO
12 ore
16

Passerelle sì, ma non solo: Lindsey Vonn convocata dagli USA

Maledizione spezzata: il Lugano "vola" a Losanna
LIVE
HCL
13 ore
27
43

Maledizione spezzata: il Lugano "vola" a Losanna

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT
LIVE
CALCIO
15 ore
14
26

Il testo (lunare) che Cristiano voleva far leggere al proprio CT

«Lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome»
LIVE
BRASILIA
18 ore
4
30

«Lo Spirito Santo mi ha sussurrato il tuo nome»

Alessandro Romano: è già "derby" fra Juve e Inter
LIVE
SERIE A
19 ore
9
13

Alessandro Romano: è già "derby" fra Juve e Inter

Weekend di MotoGP: si cambia dal 2027
LIVE
MOTOMONDIALE
21 ore
1
9

Weekend di MotoGP: si cambia dal 2027

Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore
LIVE
FORMULA 1
21 ore
3
7

Nuovi guai per Russell: partirà dal fondo a Singapore

«Granit resta il nostro capitano»
LIVE
NAZIONALE
22 ore
23
39

«Granit resta il nostro capitano»