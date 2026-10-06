Conti soddisfacenti per il Lugano

L’EBITDA, indicatore finanziario che misura la redditività operativa di un’azienda, è pertanto di CHF 301'497.- Dopo ammortamenti, costi finanziari, costi straordinari e imposte, il conto economico 2025/26 ha chiuso con una perdita di CHF 193'350.-.

Con l’esercizio 2025/26 si è definitivamente concretizzata l’importante operazione di risanamento dei conti del gruppo implementata sull’arco di più stagioni e passata anche da un aumento autorizzato e due riduzioni del capitale azionario. Ad oggi, con la contenuta perdita dell’esercizio 2025/26 di CHF 193'350.-, l’HCL SA può vantare un capitale proprio di CHF 4'686'849.-, pari al 96,04% dell’intero capitale azionario di CHF 4'880’200.-.