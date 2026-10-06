Conti soddisfacenti per il Lugano
Confermato per un nuovo mandato il CdA bianconero
Gabriele Zanzi alla guida della Sezione Giovanile.
Confermato per un nuovo mandato il CdA bianconero
Gabriele Zanzi alla guida della Sezione Giovanile.
LUGANO - Palazzo Mantegazza ha ospitato questa sera le annuali assemblee degli azionisti della società anonima Hockey Club Lugano SA (HCL SA) e dei soci dell’associazione Hockey Club Lugano (HCL).
I ricavi operativi della HCL SA per l’esercizio 2025/26 ammontano a CHF 22'268'027.-, i costi operativi a CHF 21'966'530.-.
L’EBITDA, indicatore finanziario che misura la redditività operativa di un’azienda, è pertanto di CHF 301'497.- Dopo ammortamenti, costi finanziari, costi straordinari e imposte, il conto economico 2025/26 ha chiuso con una perdita di CHF 193'350.-.
Con l’esercizio 2025/26 si è definitivamente concretizzata l’importante operazione di risanamento dei conti del gruppo implementata sull’arco di più stagioni e passata anche da un aumento autorizzato e due riduzioni del capitale azionario. Ad oggi, con la contenuta perdita dell’esercizio 2025/26 di CHF 193'350.-, l’HCL SA può vantare un capitale proprio di CHF 4'686'849.-, pari al 96,04% dell’intero capitale azionario di CHF 4'880’200.-.
Dopo la relazione presidenziale e quelle del CEO Marco Werder e del GM Janick Steinmann, i membri del Consiglio d’Amministrazione della HCL SA Vicky Mantegazza (presidente), Fabio Regazzi (vicepresidente), Andy Näser, Sascha Schlub, Stephan Lichtsteiner e Massimo Pedrazzini sono stati confermati per un nuovo mandato.
I soci dell’associazione Hockey Club Lugano (HCL) - l’entità giuridica che gestisce la Sezione Giovanile – hanno dal canto loro designato un nuovo presidente nella persona di Gabriele Zanzi.
Membro dal 2013 al 2025 e già vicepresidente del CdA della HCL SA, Gabriele Zanzi è una figura molto vicina al mondo bancario e imprenditoriale.
Rileva il testimone da Felice Pellegrini in carica dal 2012. Quest’ultimo continuerà a far parte della Direzione dell’associazione HCL come membro al pari dei riconfermati Andrea Gehri (vicepresidente), Mario Mantegazza ed Emilio Martinenghi.