Blackout inspiegabili

C'è poi un'altra curiosità che fotografa bene questo inizio di stagione quasi schizofrenico: il Lugano sta un po' giocando la parte di Robin Hood. I bianconeri hanno perso contro squadre sulla carta inferiori, inchinandosi sempre nei 60' (e quindi senza incasellare alcun punto) in casa del Kloten (unica vittoria fin qui da tre punti), del Langnau e dell'Ajoie e alla Cornèr nel derby contro l'Ambrì. Le vittorie, tutte colte davanti al pubblico amico, sono invece arrivate contro gli ambiziosi Ginevra e Zugo e contro il sempre coriaceo Rapperswil. Insomma, un inizio di campionato totalmente imprevedibile e difficile da spiegare. Il tempo per raddrizzare la barca c'è, ma bisogna farlo il più velocemente possibile. Magari partendo dall'ostica trasferta di mercoledì con il Losanna, un'altra squadra ambiziosa (ma non partita benissimo). Che sia di buon auspicio...