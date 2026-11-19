Il ritorno del nemico pubblico numero uno, “GTA VI” storia di un gioco che è già leggenda
Dopo un'attesa più che decennale esce proprio questo giovedì 19 novembre il videogame più grande, costoso e atteso di sempre. Ecco come è nata la serie che ha fatto della provocazione (e della polemica) il suo fulcro.
Dopo un'attesa più che decennale esce proprio questo giovedì 19 novembre il videogame più grande, costoso e atteso di sempre. Ecco come è nata la serie che ha fatto della provocazione (e della polemica) il suo fulcro.
Esce proprio oggi, giovedì 19 novembre, l'attesissimo “Grand Theft Auto VI”, o semplicemente “GTA VI”, definito «il videogioco più atteso del decennio».
La sua lavorazione è durata otto anni e ha impegnato oltre cinquemila persone nel mondo, molte delle quali assunte appositamente per tale motivo. Il costo stimato dell'intera operazione è senza precedenti, si parla di un miliardo di dollari di costi di sviluppo. E la cosa interessante è che, stando alle prime indiscrezioni, la cifra sarebbe già rientrata esclusivamente con gli acquisti in prevendita.
Semplicemente nessuno è come lui
Rockstar Games, la software house che l'ha ideato e prodotto da ormai quasi trent'anni, è sì una garanzia di successo, ma anche un unicum nel panorama dei videogiochi mondiali.
La cura, il tempo e i mezzi impiegati non hanno precedenti ed eguali. E i risultati, vuoi per qualità vuoi per passaparola e semplice “fama”, finiscono sempre per pagare.
Per fare giusto un esempio, l'ultimo titolo pubblicato dall'azienda scozzese “Red Dead Redemption 2” ha incassato 725 milioni di dollari in tre giorni, arrivando a piazzare 89 milioni di copie vendute.
“GTA V”, invece, che è uscito 13 anni fa, ha totalizzato il miliardo in tre giorni, continuando a macinare (e ad essere giocato) fino a oggi. In totale si stimano ricavi - senza precedenti per un prodotto d'intrattenimento - superiori ai 6 miliardi.
«È molto più divertente interpretare il cattivo»
Una “street cred” (credibilità da strada, per usare un termine gangster caro alla serie), quella di Rockstar Games e di “GTA” ottenuta dopo anni e anni di duro lavoro, e di successi.
Il primo episodio della serie, ovvero il “Grand Theft Auto” originale, era una creatura completamente diversa sia da quella che conosciamo oggi, sia da tutto quello che proponeva il panorama videogiocoso in quegli anni.
Pubblicata nel 1997 ancora sotto il nomignolo di DMA Design, era stata realizzata senza troppe pretese da un minuscolo team di programmatori.
Come raccontato alla Bbc da Dave Jones, co-creatore insieme a Brian Balow, «inizialmente l'idea era di realizzare un gioco sulle corse di macchine che avrebbe dovuto chiamarsi “Race'n Chase”, poi arricchita dalla possibilità non solo di guidare le macchine ma di rubarle: un interessante mix di giochi che si univano».
La squadra di programmatori avevano inizialmente pensato di poter far scegliere ai giocatori se voler impersonare i criminali o i poliziotti, decidendo infine che «è molto più divertente interpretare il cattivo (…) abbiamo fatto solo ciò che pensavamo fosse divertente».
Da titolo di nicchia a fenomeno culturale (senza rivali)
Non sono solo l'irriverenza delle idee e le polemiche che le accompagneranno (vedi sotto) a far sì che “GTA” diventi un marchio indelebile della storia dei videogiochi. Nel 2001 “GTA III” porta il tutto in terza persona, diventando di fatto il più realistico simulatore di crimine urbano mai visto prima.
Un lavoro di cura, tecnologica e artistica, che porterà poi all'osannato “Vice City” (2002) e allo straripante “San Andreas” (2004), vero e proprio punto di esplosione della serie. Alcuni momenti di quel gioco restano un meme ancora oggi a più di un ventennio dalla sua uscita.
Da quel momento in poi, ogni uscita di “GTA” sarà come un blockbuster di Hollywood: con “GTA IV” (2004) a ritrarre New York vista dagli occhi di un migrante dal grilletto facile, con un taglio degno di Scorsese non privo di critica sociale.
Da quel momento in poi, Rockstar si prenderà il suo tempo per realizzare i suoi giochi, mettendoci 5 anni per arrivare a realizzare il suo (fortunatissimo) successore e ancora 13 anni per il capitolo successivo.
Sono tempi di sviluppo lunghissimi, biblici, che al giorno d'oggi possono essere sostenuti - fra costi e aspettative - solo da uno studio come Rockstar.
Nemico pubblico numero uno
Fin dall’inizio, la storia di “Grand Theft Auto” è anche intrinsecamente legata con scandali, più o meno gravi. Nel 1997 il primo capitolo arriva sugli scaffali accompagnato da un’indignazione in parte costruita a tavolino dall'azienda stessa, che aveva orchestrato una campagna contraria al gioco sui tabloid britannici rendendo il titolo “caldo” ben prima della sua pubblicazione.
Nel 2001, con il passaggio al 3D di “GTA III”, anche la polemica “sale di livello”. A indignare politica e associazione è non solo la possibilità, da parte dei giocatori, di investire i pedoni, partecipare a degli scontri a fuoco, ma soprattutto quella di avvicinare una prostituta, pagare una prestazione sessuale che non veniva mostrata ed uccidere il personaggio per recuperare i propri soldi.
Nonostante fosse solo una opzione lasciata ai giocatori, furono in molti a chiedersi se il gioco si fosse spinto troppo in là e fosse pericoloso per le persone più giovani ed influenzabili.
Nel 2002 tocca a “Vice City”. Una frase nel gioco che invita a «uccidere gli haitiani» provoca le proteste della comunità haitiana negli Stati Uniti. Rockstar si scusa e la elimina dalle versioni successive.
L’anno dopo, in Tennessee, due ragazzi sparano sulle auto in autostrada e uccidono un uomo, poi dicono di essersi ispirati a “GTA III”. Le famiglie delle vittime fanno causa a Rockstar, Sony e Walmart.
Comincia così la lunga crociata dell’avvocato americano Jack Thompson - diventato negli anni un vero e proprio spauracchio proverbiale - contro i videogiochi violenti, che finirà con la sua radiazione dall’albo.
Lo scandalo più clamoroso arriva però nel 2005 con “Hot Coffee”. Una modifica creata dagli utenti sblocca in “San Andreas” un minigioco a sfondo sessuale rimasto nascosto nel codice. Le conseguenze sono pesanti: il gioco viene classificato “Adults Only” e ritirato dai negozi della grande distribuzione. Hillary Clinton chiede un’indagine federale e Take-Two, la società madre di Rockstar, chiude una class action con un accordo milionario.
Un'attesa senza precedenti
L'uscita di “GTA VI” era stata inizialmente annunciata per l'autunno dello scorso anno, poi riprogrammata per lo scorso mese di maggio ed infine procrastinata a novembre. Il primo trailer è stato visto trecento miliardi di volte su YouTube e un numero considerevole di persone si sarebbe già preso dei giorni liberi dal lavoro per poter giocare dalle prime ore del 19 novembre.
Questa volta i protagonisti saranno due: Jason Duval, un ex-soldato con un'infanzia difficile alle spalle, e Lucia Caminos, una ragazza cresciuta in strada e in cerca di riscatto, reduce da un periodo di detenzione presso il penitenziario di Leonida (la versione fittizia di Miami nel gioco).
Dal loro incontro nasce un sodalizio sia sentimentale che criminale, in stile Bonnie e Clyde, che i giocatori potranno vivere ora nei panni dell'uno o dell'altro, per una migliore esperienza immersiva.
Come riferito da GameSource, «le conseguenze delle azioni dei protagonisti avranno un peso maggiore rispetto ai precedenti capitoli», dato che, secondo quanto riferito da Rob Nelson, responsabile dello sviluppo e co-direttore di Rockstar North, di cui Rockstar Games fa parte, «la volontà è quella di dare una identità autonoma ai personaggi evitando che siano semplici avatar completamente manipolabili dal giocatore».
Rispetto alla loro relazione, poi, il giocatore sarà chiamato in causa per imprimere alla stessa una direzione invece che un'altra, anche se i due non potranno lasciarsi: «se trascuri la relazione ci saranno delle conseguenze. Il fatto che rimanga una liaison romantica è nelle tue mani» ha spiegato Nelson al Guardian.
Un'attenzione incredibile è stata posta anche all'abbigliamento dei personaggi, tanto che la casa produttrice ha collaborato con degli stilisti di Miami per mettere a punto una serie di look capaci di caratterizzare al meglio gli stessi in relazione all'atmosfera e all'ambientazione di Leonida, una Miami all'ennesima potenza «intrisa di neon, squallore e lotta, un eccesso di feste e un sotterraneo mondo criminale».