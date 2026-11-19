La sua lavorazione è durata otto anni e ha impegnato oltre cinquemila persone nel mondo, molte delle quali assunte appositamente per tale motivo. Il costo stimato dell'intera operazione è senza precedenti, si parla di un miliardo di dollari di costi di sviluppo. E la cosa interessante è che, stando alle prime indiscrezioni, la cifra sarebbe già rientrata esclusivamente con gli acquisti in prevendita.