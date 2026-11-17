La Repubblica (Italia): «La decisione a favore di Pattinson dovrebbe avere soprattutto due motivi. Il primo ha effettivamente a che fare con “Harry Potter” e “Twilight”: Pattinson è diventato quasi 20 anni fa l'idolo di un pubblico giovane, in particolare di giovani donne. Ora si punta evidentemente su una generazione che ha appena superato i 30 anni, non necessariamente familiare con la tradizione di Bond e che forse non sa nemmeno più chi fosse Sean Connery. Il secondo motivo si chiama “Batman”: Pattinson ha già portato avanti una saga cinematografica importante ed è di gran lunga l'attore più conosciuto e popolare tra i candidati per il ruolo di Bond».