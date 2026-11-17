«Una scelta intelligente», «Finita l'esagerata virilità» così i media del mondo parlano del nuovo Bond
Il casting di Robert Pattinson per vestire i panni di 007 ha generalmente convinto le grandi testate internazionali che nelle edizioni odierne hanno detto la loro.
La star di Hollywood Robert Pattinson sarà il nuovo James Bond. Ecco cosa scrive il panorama mediatico internazionale sul nuovo britannico al servizio di Sua Maestà:
New York Times (USA): «Pattinson era una scelta sicura: bello, bianco, britannico, collaudato in mega-saghe cinematografiche e qualcuno che ha già lavorato con (il regista Denis) Villeneuve in “Dune: Part Three”. Eppure, quasi nulla nella carriera di Pattinson finora lascia intendere che sarà un Bond convenzionale. Gli piace giocare con la demolizione della sicurezza maschile e con l'interpretazione di uomini pieni di insicurezze o debolezze morali».
Washington Post (USA): «La concorrenza era grande. Ma alla fine poteva essere solo Pattinson – un attore eccentrico con una evidente predilezione per le saghe cinematografiche. (Questa è già la sua quinta!)».
Aftonbladet (Svezia): «Non c'è stato alcun ringiovanimento, come si è a lungo speculato. Ma la scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond è intelligente, già solo perché è una grande star su cui Amazon evidentemente punta per attirare un vasto pubblico. Aiuta naturalmente il fatto che abbia un'aura eternamente giovane, che sia ancora considerato il tipo emo, anche se il suo successo con i film di “Twilight” risale ormai a molti anni fa. In ogni caso, non lo consideriamo un quarantenne».
La Repubblica (Italia): «La decisione a favore di Pattinson dovrebbe avere soprattutto due motivi. Il primo ha effettivamente a che fare con “Harry Potter” e “Twilight”: Pattinson è diventato quasi 20 anni fa l'idolo di un pubblico giovane, in particolare di giovani donne. Ora si punta evidentemente su una generazione che ha appena superato i 30 anni, non necessariamente familiare con la tradizione di Bond e che forse non sa nemmeno più chi fosse Sean Connery. Il secondo motivo si chiama “Batman”: Pattinson ha già portato avanti una saga cinematografica importante ed è di gran lunga l'attore più conosciuto e popolare tra i candidati per il ruolo di Bond».
Libération (Francia): «Con la decisione per Pattinson, un casting quasi troppo grande per essere vero, Amazon mostra un certo comprensibile nervosismo riguardo al suo investimento, puntando sulla sicurezza di un attore molto noto a Hollywood, la cui versatilità è indiscussa e spesso lodata».
Paris Match (Francia): «Finita l'esagerata virilità. Con Robert Pattinson un nuovo tipo di uomo incarna James Bond. Elegante, raffinato, oscuro... Forse questo permetterà di mettere fine al lungo e sfacciato machismo di questo ruolo. Dopo anni di voci, la scelta di Robert Pattinson soddisfa sia gli amanti del cinema che il grande pubblico, sia i sostenitori di una certa classicità che coloro che vogliono un rinnovamento del mito. In un certo senso è una scelta ideale».
ABC (Spagna): «Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig non avevano carriere più di successo di quella di Pattinson quando l'agente segreto di Ian Fleming li scelse. Anche i concorrenti citati dai bookmaker non potevano competere. A 40 anni, ora Pattinson deve affrontare il mondo e dimostrare il suo valore; qualcosa che non dovrebbe essergli difficile, visto che lo fa da tutta la vita».