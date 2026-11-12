Roger Taylor lascia i Duran Duran

L’acufene peggiora sempre di più

«Questa è una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Suonare la batteria in questa band è stata la gioia della mia vita», ha dichiarato Taylor nel comunicato. Ma le sue condizioni di salute lo hanno costretto a fare una scelta: l’acufene di cui soffre continua a peggiorare. «Ora ho raggiunto il punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i miei medici», ha aggiunto.

Non è stato facile nemmeno scegliere il momento giusto per lasciare la band. Taylor ha ricordato il grande successo del tour nel Regno Unito e in Europa, l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e gli altri traguardi raggiunti dal gruppo. «Non avrei potuto sperare in un capitolo finale migliore», ha dichiarato.