Roger Taylor lascia i Duran Duran
Batterista della leggendaria band pop-rock britannica si ritira a causa di un acufene in peggioramento
Batterista della leggendaria band pop-rock britannica si ritira a causa di un acufene in peggioramento
LONDON - Roger Taylor (66), batterista della leggendaria band pop-rock britannica Duran Duran, lascia il gruppo a causa di un acufene. «Dopo un’attenta riflessione e una consultazione medica, ha deciso che la protezione del suo udito e la sua salute a lungo termine devono avere la priorità», ha annunciato la band su Instagram.
Taylor è stato il batterista dei Duran Duran durante gli anni di maggior successo del gruppo, negli anni ’80, per poi tornare all’inizio degli anni 2000 in occasione della reunion. Tra i brani più celebri della band figura «Hungry like the Wolf», pubblicato nel 1982.
L’acufene peggiora sempre di più
«Questa è una delle decisioni più difficili che abbia mai dovuto prendere. Suonare la batteria in questa band è stata la gioia della mia vita», ha dichiarato Taylor nel comunicato. Ma le sue condizioni di salute lo hanno costretto a fare una scelta: l’acufene di cui soffre continua a peggiorare. «Ora ho raggiunto il punto in cui devo ascoltare il mio corpo e i miei medici», ha aggiunto.
Non è stato facile nemmeno scegliere il momento giusto per lasciare la band. Taylor ha ricordato il grande successo del tour nel Regno Unito e in Europa, l’ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame e gli altri traguardi raggiunti dal gruppo. «Non avrei potuto sperare in un capitolo finale migliore», ha dichiarato.
Gli altri membri della band, Simon Le Bon, Nick Rhodes e John Taylor, hanno descritto il batterista come un fratello che ha contribuito a definire il sound dei Duran Duran. «Sosteniamo pienamente la sua decisione e gli auguriamo salute e felicità», hanno dichiarato nel comunicato.