Ha un patrimonio da nove zeri, ma c'è chi è più ricco di lui

A superarlo sarebbero soltanto due grandi nomi dell'industria musicale: Taylor Swift, con una fortuna stimata in 2 miliardi di dollari, e Jay-Z, con 2,8 miliardi. Le classifiche dei miliardari si basano prevalentemente su informazioni pubblicamente accessibili relative ad azioni, immobili, opere d'arte e altri beni di lusso. Si tratta tuttavia di valutazioni non esatte e, in alcuni casi, controverse.