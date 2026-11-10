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Ha un patrimonio da nove zeri, ma c'è chi è più ricco di lui

Secondo Forbes, l'ex Beatles Paul McCarteny ha accumulato una fortuna grazie a diritti d'autore, tour e investimenti. Ecco le star che lo superano nella lista.
Ha un patrimonio da nove zeri, ma c'è chi è più ricco di lui
IMAGO / Newscom / GDA
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Ha un patrimonio da nove zeri, ma c'è chi è più ricco di lui
Secondo Forbes, l'ex Beatles Paul McCarteny ha accumulato una fortuna grazie a diritti d'autore, tour e investimenti. Ecco le star che lo superano nella lista.

LONDRA - Paul McCartney è uno dei musicisti più ricchi del mondo. Secondo una stima della rivista statunitense «Forbes», l'ex Beatles, oggi 84enne, possiede un patrimonio di circa 1,4 miliardi di dollari (oltre 1,2 miliardi di euro).

A superarlo sarebbero soltanto due grandi nomi dell'industria musicale: Taylor Swift, con una fortuna stimata in 2 miliardi di dollari, e Jay-Z, con 2,8 miliardi. Le classifiche dei miliardari si basano prevalentemente su informazioni pubblicamente accessibili relative ad azioni, immobili, opere d'arte e altri beni di lusso. Si tratta tuttavia di valutazioni non esatte e, in alcuni casi, controverse.

McCartney guadagna anche con le canzoni di Natale
La fortuna dell'ex Beatles non deriva soltanto dai successi discografici e dai concerti. Attraverso la sua società editoriale «MPL Communications», McCartney gestisce infatti non solo le proprie pubblicazioni da solista, ma anche i diritti di sfruttamento delle opere di altri artisti, tra cui il rocker Buddy Holly. Nel corso degli anni ha inoltre acquisito i diritti di colonne sonore di musical e di celebri brani natalizi, come «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas».

Un'attività che continua a generare entrate: ogni volta che una compagnia teatrale scolastica mette in scena il musical «Grease», per esempio, McCartney incassa dei proventi grazie ai diritti detenuti dalla sua società.

Secondo «Forbes», il musicista britannico è inoltre riuscito ad aumentare progressivamente le proprie quote nel catalogo dei Beatles, assicurandosi ulteriori guadagni attraverso i diritti d'autore delle canzoni della leggendaria band. A queste entrate si aggiungono i ricavi delle tournée, gli investimenti immobiliari e il valore della sua collezione d'arte. McCartney non ha voluto commentare le stime pubblicate dalla rivista statunitense.

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