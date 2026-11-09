Dalla ribalta ai 10 anni e mezzo per stupro e violenza sessuale

Giovedì la giuria aveva dichiarato Brand colpevole di uno stupro e di tre casi di violenza sessuale. L'ex comico era stato subito incarcerato per il rischio di fuga. Secondo quanto emerso durante il processo, nel 2009 avrebbe aggredito una fan di 21 anni dopo uno spettacolo in un teatro londinese. Gli altri tre episodi di violenza sessuale risalgono al periodo tra il 2004 e il 2009, quando l'artista era all'apice del successo. Brand è stato invece assolto da altre imputazioni, tra cui alcune accuse di stupro.

«Come se non dovesse mai finire»

Per settimane i media britannici hanno seguito il processo, durante il quale le donne coinvolte hanno raccontato le aggressioni subite. «Dopo l'aggressione ho perso ogni amore per me stessa», ha dichiarato una delle vittime, secondo quanto riportato dall'agenzia PA. Vedere Brand sui giornali le provocava «la nausea fisica». Eppure, ha denunciato, l'ex comico veniva «celebrato per il suo comportamento ripugnante verso le donne», «come se fosse tutto uno scherzo». Un'altra donna ha raccontato di non essere riuscita a lavorare per un certo periodo e di essere stata costretta a tornare a vivere con i genitori. «È qualcosa che mi accompagna ogni giorno, e spesso sembra che non debba mai finire».