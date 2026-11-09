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Dalla ribalta ai 10 anni e mezzo per stupro e violenza sessuale

Condannato il comico e presentatore Russell Brand. Il caso era emerso in seguito a inchieste giornalistiche e a un documentario che avevano portato alla luce le accuse.
Dalla ribalta ai 10 anni e mezzo per stupro e violenza sessuale
IMAGO / Avalon.red
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Dalla ribalta ai 10 anni e mezzo per stupro e violenza sessuale
Condannato il comico e presentatore Russell Brand. Il caso era emerso in seguito a inchieste giornalistiche e a un documentario che avevano portato alla luce le accuse.

LONDON - Dalla ribalta alla cella: l'attore britannico ed ex comico Russell Brand è stato condannato a dieci anni e mezzo di carcere per stupro e violenza sessuale. La sentenza è stata pronunciata dal giudice della Southwark Crown Court di Londra.

«Vent'anni fa Russell Brand è diventato famoso. Era intelligente e agli occhi di molte persone era divertente e carismatico», ha detto il giudice Joel Bennathan rivolgendosi al 51enne. «Ma è diventato anche un aggressore sessuale», ha aggiunto. Prima di annunciare la pena, il giudice ha voluto «rendere omaggio alla determinazione e al coraggio di tutte le donne le cui dichiarazioni ho riportato qui».

Giovedì la giuria aveva dichiarato Brand colpevole di uno stupro e di tre casi di violenza sessuale. L'ex comico era stato subito incarcerato per il rischio di fuga. Secondo quanto emerso durante il processo, nel 2009 avrebbe aggredito una fan di 21 anni dopo uno spettacolo in un teatro londinese. Gli altri tre episodi di violenza sessuale risalgono al periodo tra il 2004 e il 2009, quando l'artista era all'apice del successo. Brand è stato invece assolto da altre imputazioni, tra cui alcune accuse di stupro.

«Come se non dovesse mai finire»
Per settimane i media britannici hanno seguito il processo, durante il quale le donne coinvolte hanno raccontato le aggressioni subite. «Dopo l'aggressione ho perso ogni amore per me stessa», ha dichiarato una delle vittime, secondo quanto riportato dall'agenzia PA. Vedere Brand sui giornali le provocava «la nausea fisica». Eppure, ha denunciato, l'ex comico veniva «celebrato per il suo comportamento ripugnante verso le donne», «come se fosse tutto uno scherzo». Un'altra donna ha raccontato di non essere riuscita a lavorare per un certo periodo e di essere stata costretta a tornare a vivere con i genitori. «È qualcosa che mi accompagna ogni giorno, e spesso sembra che non debba mai finire».

Brand ha sempre negato le accuse. In tribunale ha definito «devastante» essere accusato di stupro, raccontando che amici e colleghi si sarebbero allontanati da lui. La moglie Laura lo ha sostenuto durante la sua testimonianza, descrivendolo come un marito amorevole e rispettoso dei limiti altrui. Una testimonianza che, tuttavia, ha convinto ben poche persone.

Fin dall'inizio la procura aveva dipinto un quadro severo della personalità dell'attore, descrivendolo come spietato e manipolatore. Nella sua arringa finale, la procuratrice Riel Karmy-Jones ha sostenuto che Brand avrebbe «abusato dell'influenza e del potere che derivavano dalla sua fama».

Il declino di una «figura scintillante»
In tribunale non è rimasto nulla della sicurezza ostentata un tempo dalla star. Nessuna battuta provocatoria, nemmeno davanti ai giornalisti che lo assediavano all'esterno del tribunale londinese. «La figura scintillante con i suoi grandi gesti e le battute provocatorie non era l'uomo che abbiamo visto in aula», ha scritto la giornalista della BBC Sima Kotecha.

Il 51enne si era fatto conoscere negli anni 2000 grazie alle sue esibizioni spesso provocatorie come comico di stand-up e al lavoro di conduttore radiofonico e televisivo per la BBC e MTV. Amava presentarsi come una rockstar. In seguito era riuscito a farsi strada anche nel cinema internazionale, recitando in film come «Non mi scaricare» (2008).

A far parlare di lui erano stati anche il turbolento matrimonio con la popstar Katy Perry (42), durato appena 14 mesi, e il suo consumo di droghe, spesso descritto come eccessivo. Di recente, sui social media sono tornati a circolare vecchi spezzoni televisivi in cui Brand esprimeva opinioni controverse sul sesso e sulle donne. Il suo avvocato Ian Winter ha sostenuto che oggi l'attore è un «uomo fondamentalmente diverso» rispetto a quello che ha commesso i reati.

Davanti ai giudici, Brand ha ammesso di essere stato ossessionato dal sesso in passato e che la popolarità gli rendeva facile avere rapporti sessuali. Un comportamento che oggi considera sbagliato. Durante il processo si è presentato come un cristiano pentito, arrivando in aula con la Bibbia in mano e dichiarando di sentirsi «benedetto».

Il capo della polizia: «Non sarei sorpreso» da ulteriori accuse
Ma per Brand le vicende giudiziarie potrebbero non essere finite. Pochi minuti dopo la lettura della sentenza sono emerse nuove accuse contro l'ex comico. La polizia metropolitana di Londra sta infatti indagando sulle denunce di stupro presentate da altre due donne. Brand sarebbe già stato interrogato al riguardo.

«Non mi stupirebbe se si facessero avanti molte, molte altre persone», ha dichiarato venerdì alla BBC il capo della polizia di Londra, Mark Rowley, elogiando al tempo stesso il coraggio delle donne che hanno deciso di denunciare pubblicamente le aggressioni.

La ministra britannica responsabile dei media, Lisa Nandy, ha definito la condanna di Russell Brand un «campanello d'allarme» per l'intero settore. «In questi ambienti si lavora spesso con contratti a breve termine e flessibili», ha spiegato l'esponente laburista a Sky News. «Ci sono enormi squilibri di potere, e chi denuncia abusi rischia la reputazione e le proprie possibilità di carriera».

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