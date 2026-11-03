I Deep Purple rinviano il tour per i problemi di salute di Gillan

LONDRA - «Cari amici, grazie per gli auguri e il sostegno che mi avete dimostrato negli ultimi giorni, significa tanto per me. A Lipsia ho avuto un problema di salute che ha richiesto un intervento urgente in ospedale. Speravo di ricevere il via libera per resistere fino alla fine del tour, ma ci sarebbero rischi molto seri. Di conseguenza, su consiglio del mio team medico e del management, abbiamo deciso di rinviare il resto del tour europeo e nel Regno Unito fino a nuovo avviso».