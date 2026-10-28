MacBook Pro con schermo touch, il pezzo che mancava

Schermo rivoluzionario - Lo schermo non è l’unica novità di questo nuovo portatile professionale di Apple, ma è chiaro che è il pezzo forte del nuovo MacBook Pro. Il nuovo pannello è un doppio pannello OLED con tecnologia tandem, simile quindi a quello degli iPad Pro, capace di raggiungere picchi di luminosità fino a 2000 nit con un contrasto di 10’000’000:1. La tecnologia PROLED XDR prevede anche una velocità di aggiornamento che parte da 10Hz e arriva fino a 120Hz e una gamma cromatica che copre sia P3 sia Adobe RGB. Ma la vera novità, per l’ecosistema Apple, è la scelta di rendere lo schermo tattile. Apple, nel suo comunicato, parla di “modi inediti di interagire con i contenuti” e di “un’interazione creata appositamente per Mac”. Gli esempi fatti, scorrere tra le pagine web, pizzicare per ingrandire una foto, ecc. non ci sembrano molto innovativi e ci ricordano molto quanto è possibile fare da anni con un iPad. Apple spiega d’aver inserito il sensore touch direttamente nel display così da ridurre la latenza e migliorare l’interazione con i contenuti a schermo. Alcuni esempi fatti oggi sono la possibilità, per chi lavora con modelli 3D, di ruotarli e ingrandirli direttamente toccando lo schermo o, per i musicisti, di usare direttamente lo schermo per produrre musica.