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MacBook Pro con schermo touch, il pezzo che mancava

Il portatile è stato presentato oggi, al termine della settimana che prepara la corsa agli acquisti di Natale
MacBook Pro con schermo touch, il pezzo che mancava
MacBook Pro con schermo touch, il pezzo che mancava
APPLE
di Saul Gabaglio
MacBook Pro con schermo touch, il pezzo che mancava
Il portatile è stato presentato oggi, al termine della settimana che prepara la corsa agli acquisti di Natale

SAVOSA - La settimana che porta ad Halloween si è conclusa con il pezzo che mancava nella lineup di Apple: un MacBook con schermo tattile che va a posizionarsi nel livello alto della gamma. Un vero e proprio portatile Pro che condensa il meglio delle tecnologie sviluppate da Apple e, in parte, già inserite in altri prodotti. Il nuovo MacBook Pro con schermo PROLED XDR è l’ultima novità della settimana che anticipa Halloween e che, come negli ultimi anni, serve ai vertici di Apple per preparare le vendite natalizie.

Schermo rivoluzionario - Lo schermo non è l’unica novità di questo nuovo portatile professionale di Apple, ma è chiaro che è il pezzo forte del nuovo MacBook Pro. Il nuovo pannello è un doppio pannello OLED con tecnologia tandem, simile quindi a quello degli iPad Pro, capace di raggiungere picchi di luminosità fino a 2000 nit con un contrasto di 10’000’000:1. La tecnologia PROLED XDR prevede anche una velocità di aggiornamento che parte da 10Hz e arriva fino a 120Hz e una gamma cromatica che copre sia P3 sia Adobe RGB. Ma la vera novità, per l’ecosistema Apple, è la scelta di rendere lo schermo tattile. Apple, nel suo comunicato, parla di “modi inediti di interagire con i contenuti” e di “un’interazione creata appositamente per Mac”. Gli esempi fatti, scorrere tra le pagine web, pizzicare per ingrandire una foto, ecc. non ci sembrano molto innovativi e ci ricordano molto quanto è possibile fare da anni con un iPad. Apple spiega d’aver inserito il sensore touch direttamente nel display così da ridurre la latenza e migliorare l’interazione con i contenuti a schermo. Alcuni esempi fatti oggi sono la possibilità, per chi lavora con modelli 3D, di ruotarli e ingrandirli direttamente toccando lo schermo o, per i musicisti, di usare direttamente lo schermo per produrre musica.

Altra novità, sicuramente meno attesa rispetto allo schermo touch, è l’avvento della Dynamic Island anche su MacBook che permette di visualizzare alcune attività in sottofondo o informazioni importanti.

CPU - Dopo aver presentato ieri un MacBook Pro da 14 pollici con il nuovissimo processore M6, i modelli presentati oggi si basano ancora sulla generazione M5 con architettura a 3 nanometri, ma nella versione Pro o Max. “Con M5 Pro e M5 Max, i chip Apple più potenti mai progettati per un portatile professionale, fino a 128GB di memoria unificata e ora fino a 16TB di archiviazione ultraveloce, il nuovo MacBook Pro offre velocità e potenza per i flussi di lavoro più impegnativi”, scrive Apple nel proprio comunicato. Le specifiche sono effettivamente da capogiro, basti pensare che l’M5 Pro può arrivare ad avere una CPU con 18 cuori e una GPU con 20 cuori, mentre nella versione Max la GPU può arrivare a 40 cuori. Prestazioni eccezionali, come anche il prezzo che, nella versione d’entrata (14 pollici, M5 Pro, schermo senza Nano-texture, 24 GB di memoria unificata e 1TB di memoria d’archivio) parte da 2799.- CHF, ma può facilmente superare i 14’000 CHF se le necessità professionali richiedono il massimo.

Design - I nuovi MacBook Pro saranno disponibili in due formati, con lo schermo da 14 o da 16 pollici per 1,38 o 1,82 kg di peso. Nella nuova scocca, più sottile di circa 1mm, viene migliorato anche il sistema audio composto da 6 altoparlanti e bassi ancora più profondi e nitidi. Apple parla di un miglioramento pari al 50%, ma si tratta di metriche talvolta difficili da comprendere. In un computer di questo livello non stupisce la presenza di porte Thunderbolt 5 e di una videocamera Center Stage da 12 MP.

App - A Cupertino hanno forse fatto tesoro di uno dei difetti palesati dai primi utenti di iPhone DUO, ossia il fatto che molte app non sono ancora state aggiornate per funzionare perfettamente con il nuovo dispositivo. Nel suo comunicato stampa Apple precisa che le sue App sono già ottimizzate per il nuovo MacBook Pro e che molte di quelle già presenti sono da subito utilizzabili anche direttamente toccando lo schermo, per esempio DaVinci Resolve e Adobe Lightroom, la suite Office, ma anche Notion o Canva, giusto per fare alcuni esempi. Per le altre bisognerà attendere che il lavoro degli sviluppatori integri le API dei gesti di sistema.

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