Addio a Nadia Santini

La notizia è stata annunciata dalla famiglia attraverso la pagina Instagram del ristorante. Santini ottenne la prima stella Michelin nel 1982, la seconda nel 1988 e la terza nel 1996. Oggi il ristorante è gestito dai figli Giovanni e Alberto, che hanno mantenuto le tre stelle Michelin.

Prima donna chef italiana a conquistare il massimo riconoscimento della Guida Michelin, nel 2013 era stata eletta migliore chef donna al mondo con il premio Veuve Clicquot World's Best Female Chef.