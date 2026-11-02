Addio a Nadia Santini
Punto di riferimento della cucina italiana, ha guidato il ristorante "Dal Pescatore" tra le eccellenze mondiali.
Punto di riferimento della cucina italiana, ha guidato il ristorante "Dal Pescatore" tra le eccellenze mondiali.
MANTOVA - È morta a 73 anni Nadia Santini, la prima chef italiana a ottenere tre stelle Michelin, il più importante riconoscimento per un ristorante. Il suo locale, che gestiva insieme al marito Antonio Santini, si chiama "Dal Pescatore" e si trova a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova.
La notizia è stata annunciata dalla famiglia attraverso la pagina Instagram del ristorante. Santini ottenne la prima stella Michelin nel 1982, la seconda nel 1988 e la terza nel 1996. Oggi il ristorante è gestito dai figli Giovanni e Alberto, che hanno mantenuto le tre stelle Michelin.
Prima donna chef italiana a conquistare il massimo riconoscimento della Guida Michelin, nel 2013 era stata eletta migliore chef donna al mondo con il premio Veuve Clicquot World's Best Female Chef.
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