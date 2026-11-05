REGNO UNITO
Russell Brand condannato per stupro
La sentenza arriva dopo un processo seguito da grande attenzione pubblica e mediatica a Londra.
IMAGO / News Licensing
Fonte Ats Ans
Russell Brand condannato per stupro
La sentenza arriva dopo un processo seguito da grande attenzione pubblica e mediatica a Londra.
LONDRA - L'ex comico britannico Russell Brand, celebrity della tv e del web nel Regno Unito e negli Usa nonché ex marito della popstar americana Katy Perry, è stato riconosciuto oggi colpevole di stupro e aggressione sessuale al termine di un processo ad alta visibililtà mediatica svoltosi a Londra.
Brand - che si era dichiarato innocente - è stato condannato da una giuria popolare per uno dei capi d'accusa di violenza sessuale e per tre presunti abusi: vale a dire per una parte delle imputazioni mossegli sulla base delle denunce di varie donne in relazione a fatti risalenti a diversi anni fa. Ora un giudice togato dovrà determinare la pena.
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