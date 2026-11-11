Taglia il braccialetto elettronico: il padre di Meghan finisce in carcere
Thomas Markle, 82 anni, era agli arresti domiciliari in Florida dopo essere stato accusato di possesso di materiale pedopornografico
MIAMI - Thomas Markle, padre della duchessa Meghan, è stato nuovamente arrestato dopo aver tagliato il braccialetto elettronico che doveva indossare durante gli arresti domiciliari. L'82enne avrebbe rimosso il dispositivo di sorveglianza intorno alle 1.45, ora locale, nella struttura per anziani in Florida in cui attualmente risiede. A comunicarlo è stato il vice procuratore federale in California, Bill Essayli.
In seguito all'episodio, durante una nuova udienza, è stato stabilito che Markle dovrà rimanere in carcere senza possibilità di essere nuovamente rilasciato su cauzione. Lo ha riferito il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
L'uomo era stato arrestato venerdì con l'accusa di presunto possesso di materiale pedopornografico. Durante una prima udienza a Tampa, in Florida, il tribunale aveva autorizzato il suo ritorno nella casa di riposo in cui vive, imponendogli gli arresti domiciliari e la sorveglianza elettronica. La lettura formale delle accuse era prevista successivamente in California. Inizialmente, Markle non aveva rilasciato dichiarazioni in tribunale in merito alle contestazioni.
Materiale incriminante scoperto in depositi
Le indagini avevano portato alla perquisizione di due depositi nella zona di Los Angeles, affittati da Markle per quasi vent'anni. Durante le ispezioni, gli investigatori avevano scoperto e sequestrato 78 oggetti, tra cui fotografie e libri collegati a presunti abusi su minori. Materiale ritenuto incriminante era già emerso in precedenza anche nelle Filippine.
La vicenda ha profondamente colpito Meghan, 45 anni, che si era dichiarata «profondamente sconvolta» dopo la diffusione delle notizie. Alla fine di ottobre, la moglie del principe Harry aveva rivelato di essere stata informata già nel 2018 dalle autorità di sicurezza britanniche di «accuse inquietanti e sconvolgenti» nei confronti del padre. I rapporti tra i due sono da tempo difficili. Thomas Markle non aveva partecipato al matrimonio della figlia con il principe Harry nel 2018, nel Regno Unito. A accompagnare Meghan all'altare era stato invece l'allora erede al trono, il principe Carlo.