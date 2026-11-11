Taglia il braccialetto elettronico: il padre di Meghan finisce in carcere

L'uomo era stato arrestato venerdì con l'accusa di presunto possesso di materiale pedopornografico. Durante una prima udienza a Tampa, in Florida, il tribunale aveva autorizzato il suo ritorno nella casa di riposo in cui vive, imponendogli gli arresti domiciliari e la sorveglianza elettronica. La lettura formale delle accuse era prevista successivamente in California. Inizialmente, Markle non aveva rilasciato dichiarazioni in tribunale in merito alle contestazioni.

Materiale incriminante scoperto in depositi

Le indagini avevano portato alla perquisizione di due depositi nella zona di Los Angeles, affittati da Markle per quasi vent'anni. Durante le ispezioni, gli investigatori avevano scoperto e sequestrato 78 oggetti, tra cui fotografie e libri collegati a presunti abusi su minori. Materiale ritenuto incriminante era già emerso in precedenza anche nelle Filippine.