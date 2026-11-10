David Walliams accusato di abusi su minorenni

Tra queste, Jade, indicata con un nome di fantasia: nel 2007, quando lei aveva 15 anni e lui 36, l'attore l'avrebbe contattata per poi abusare di lei nella sua abitazione. Un'altra presunta vittima, Alex, che lo ha conosciuto nel 2004, ha affermato di aver avuto rapporti con lui a 17 anni: «Penso di essere stata adescata, al 100%».

A Walliams vengono contestati anche comportamenti inappropriati e molestie sul set del talent show 'Britain's Got Talent' e presso la casa editrice HarperCollins. Downing Street ha definito le accuse «profondamente inquietanti», mentre il comico ha negato tutto.