David Walliams accusato di abusi su minorenni
Il comico nega gli episodi mentre Downing Street interviene definendo le accuse molto gravi.
LONDRA - Il comico e attore britannico David Walliams, 55 anni, popolarissimo in tv ed ex marito della top model Lara Stone, è la celebrità, finora rimasta anonima, accusata di essere un predatore sessuale che avrebbe sfruttato la propria notorietà per circuire e molestare diverse ragazze minorenni. Lo rivela un'inchiesta di Itv News e del quotidiano Guardian, che documenta casi a partire dal 2003.
Walliams aveva chiesto invano all'Alta Corte di Londra di bloccarne la pubblicazione, evocando il rischio di suicidio, dopo che i due media gli avevano sottoposto le testimonianze di 30 donne.
Tra queste, Jade, indicata con un nome di fantasia: nel 2007, quando lei aveva 15 anni e lui 36, l'attore l'avrebbe contattata per poi abusare di lei nella sua abitazione. Un'altra presunta vittima, Alex, che lo ha conosciuto nel 2004, ha affermato di aver avuto rapporti con lui a 17 anni: «Penso di essere stata adescata, al 100%».
A Walliams vengono contestati anche comportamenti inappropriati e molestie sul set del talent show 'Britain's Got Talent' e presso la casa editrice HarperCollins. Downing Street ha definito le accuse «profondamente inquietanti», mentre il comico ha negato tutto.