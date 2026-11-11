I Maneskin di nuovo insieme, e ci sono già due date al Coachella
La band romana pronta per il ritorno in scena, dopo una pausa trascorsa a dedicarsi ai propri progetti personali.
ROMA - Era nell'aria da un po'. E finalmente quello che era solo chiacchiericcio è diventato realtà: i Maneskin tornano insieme. Dopo oltre due anni di pausa e di esperienze individuali, Damiano David (che qualche settimana fa si è anche sposato), Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono pronti a salire di nuovo sul palco come band.
E che palco. La reunion è stata ufficializzata con il cartellone del Coachella 2027, il prestigioso festival californiano dove il gruppo si esibirà il 10 e il 17 aprile. Un ritorno particolarmente significativo: nel 2022 la band romana debuttò per la prima volta al Coachella, un palcoscenico che rappresentò la loro definitiva consacrazione nel mercato statunitense e nel panorama rock globale dopo i trionfi a Sanremo e all'Eurovision nel 2021.
I quattro ragazzi romani hanno iniziato a suonare per le strade della Capitale prima di approdare nel 2017 a X Factor facendosi conoscere con “Chosen” e poi a Sanremo, vincendolo nel 2021 - appena ventenni - con “Zitti e Buoni”. Brano che li lanciò anche nel resto del mondo grazie al successo all'Eurovision Song Contest a Rotterdam.
Arrivano due album, “Il ballo della vita” nel 2018 e “Teatro d'Ira - Vol.1” nel 2021, collaborazioni prestigiose, tra cui quella con Iggy Pop, esibizioni internazionali e riconoscimenti agli Mtv Video Music Awards. Aprono anche un concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.
Ma poi qualcosa si spezza e nell'agosto 2024, al termine del tour mondiale legato al loro terzo album “Rush!”, i quattro hanno deciso di prendersi una pausa per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti. Nessuna rottura ufficiale, ma la necessità di esplorare nuove strade.
Se per Damiano quella del cantautorato (in inglese) è sembrata la più congrua, con la pubblicazione dell'album “Funny Little Fears” e affrontando un tour internazionale, Victoria si è concentrata sui djset e sulla musica elettronica, Thomas ha pubblicato (nel 2025) un apprezzato disco strumentale, “Masquerade”, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni rock internazionali. Più defilato è rimasto il batterista Ethan.
Ora le strade tornano a incrociarsi, anche se il rapporto d'amicizia era rimasto. Ad ottobre dello scorso anno Victoria, Thomas e Ethan non erano mancati, tra gli spettatori, al concerto di Damiano al Palazzo dello Sport a Roma e a fine settembre erano tra gli invitati alla festa in Toscana per il matrimonio del frontman con Dove Cameron.
Il Coachella rappresenta il primo appuntamento ufficiale della reunion, mentre resta aperta la possibilità di rivedere i quattro anche sul palco dell'Ariston per Sanremo 2027.