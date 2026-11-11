Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

I Maneskin di nuovo insieme, e ci sono già due date al Coachella

La band romana pronta per il ritorno in scena, dopo una pausa trascorsa a dedicarsi ai propri progetti personali.
I Maneskin di nuovo insieme, e ci sono già due date al Coachella
IMAGO / ZUMA Press Wir
Fonte Ats Ansa
elaborata da Redazione
I Maneskin di nuovo insieme, e ci sono già due date al Coachella
La band romana pronta per il ritorno in scena, dopo una pausa trascorsa a dedicarsi ai propri progetti personali.

ROMA - Era nell'aria da un po'. E finalmente quello che era solo chiacchiericcio è diventato realtà: i Maneskin tornano insieme. Dopo oltre due anni di pausa e di esperienze individuali, Damiano David (che qualche settimana fa si è anche sposato), Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono pronti a salire di nuovo sul palco come band.

E che palco. La reunion è stata ufficializzata con il cartellone del Coachella 2027, il prestigioso festival californiano dove il gruppo si esibirà il 10 e il 17 aprile. Un ritorno particolarmente significativo: nel 2022 la band romana debuttò per la prima volta al Coachella, un palcoscenico che rappresentò la loro definitiva consacrazione nel mercato statunitense e nel panorama rock globale dopo i trionfi a Sanremo e all'Eurovision nel 2021.

I quattro ragazzi romani hanno iniziato a suonare per le strade della Capitale prima di approdare nel 2017 a X Factor facendosi conoscere con “Chosen” e poi a Sanremo, vincendolo nel 2021 - appena ventenni - con “Zitti e Buoni”. Brano che li lanciò anche nel resto del mondo grazie al successo all'Eurovision Song Contest a Rotterdam.

Arrivano due album, “Il ballo della vita” nel 2018 e “Teatro d'Ira - Vol.1” nel 2021, collaborazioni prestigiose, tra cui quella con Iggy Pop, esibizioni internazionali e riconoscimenti agli Mtv Video Music Awards. Aprono anche un concerto dei Rolling Stones a Las Vegas.

Ma poi qualcosa si spezza e nell'agosto 2024, al termine del tour mondiale legato al loro terzo album “Rush!”, i quattro hanno deciso di prendersi una pausa per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti. Nessuna rottura ufficiale, ma la necessità di esplorare nuove strade.

Se per Damiano quella del cantautorato (in inglese) è sembrata la più congrua, con la pubblicazione dell'album “Funny Little Fears” e affrontando un tour internazionale, Victoria si è concentrata sui djset e sulla musica elettronica, Thomas ha pubblicato (nel 2025) un apprezzato disco strumentale, “Masquerade”, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni rock internazionali. Più defilato è rimasto il batterista Ethan.

Ora le strade tornano a incrociarsi, anche se il rapporto d'amicizia era rimasto. Ad ottobre dello scorso anno Victoria, Thomas e Ethan non erano mancati, tra gli spettatori, al concerto di Damiano al Palazzo dello Sport a Roma e a fine settembre erano tra gli invitati alla festa in Toscana per il matrimonio del frontman con Dove Cameron.

Il Coachella rappresenta il primo appuntamento ufficiale della reunion, mentre resta aperta la possibilità di rivedere i quattro anche sul palco dell'Ariston per Sanremo 2027.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
coachelladamiano davidmaneskinmusicavictoria de angelis
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
2 gior
49
80

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
2 gior
131
232

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
2 gior
20
54

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
1 gior
136
208

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
2 gior
43
67

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»
LIVE
LUGANO
10 ore
65

Partito da Kabul, accolto dal Ticino: «L’inizio di una nuova vita»

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
LIVE
SVIZZERA
19 ore
2
23

Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
2 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
1 gior
5
70

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
9
67

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
2 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto
LIVE
CONFINE
7 ore
3

Corpo senza vita appoggiato a un albero. Accanto uno zainetto e pezzi d'auto

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
1 gior

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
1 gior
12

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»
LIVE
CANTONE
10 ore
25
51

«Avevo tanti pregiudizi, poi ho capito. Può capitare a chiunque»

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
160

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
1
18

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
2 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
2 gior
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

«Nessuna combine, ma...»
LIVE
CANTONE
2 ore

«Nessuna combine, ma...»

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
LIVE
ITALIA
5 ore
22
81

Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
LIVE
VALLESE
1 gior
16
72

Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
8 ore
5
7

Scomparso dopo la festa di Halloween: le sue tracce portano verso la Svizzera

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
2 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
2 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
2 gior
40
81

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
2 gior
54
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene
LIVE
PARADISO
8 ore
4
56

C'è chi fa figli "senza fermarsi", e il Comune interviene

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre
LIVE
STATI UNITI
6 ore
10
46

Bimbo di 11 mesi sepolto vivo in una gabbia per cani: era stato portato via dal padre

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
1 gior
57

Il Governo trasloca per un giorno

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
2 gior
1
20

Cento candeline per Caterina Ceschi

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga
LIVE
CONFINE
1 gior
5
23

Danneggia un'auto in sosta a due passi dalla dogana: dentro c'era la droga

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
2 gior
14
55

Il ristorante dei Moretti è fallito

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
3 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

«Trattato come un mobile»
LIVE
ARGOVIA
18 ore
5
31

«Trattato come un mobile»

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
22 ore

Owono non esce più di casa dopo la tragedia: «Potrebbe lasciare il calcio»

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
1 gior
1
11

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
8
30

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
2 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

La nuova vita di Dario Bürgler
LIVE
HOCKEY
6 ore
3
23

La nuova vita di Dario Bürgler

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
20
50

«Una violenza insensata, che ci lascia senza parole»

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
1 gior
20
37

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
LIVE
CANTONE
1 gior
72
226

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»

Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
20 ore
10
24

Emergenza casa: «Non voglio una Dubai in Svizzera»

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Diaco, la Rai valuta la sua sospensione
LIVE
ITALIA
2 ore
7

Diaco, la Rai valuta la sua sospensione

Taglia il braccialetto elettronico: il padre di Meghan finisce in carcere
LIVE
STATI UNITI
7 ore
9

Taglia il braccialetto elettronico: il padre di Meghan finisce in carcere

David Walliams accusato di abusi su minorenni
LIVE
REGNO UNITO
1 gior
7

David Walliams accusato di abusi su minorenni

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Addio a Toukie Smith, modella e attrice, ex-compagna di Robert De Niro

Ha un patrimonio da nove zeri, ma c'è chi è più ricco di lui
LIVE
REGNO UNITO
1 gior
3

Ha un patrimonio da nove zeri, ma c'è chi è più ricco di lui

Dalla ribalta ai 10 anni e mezzo per stupro e violenza sessuale
LIVE
REGNO UNITO
2 gior
1
14

Dalla ribalta ai 10 anni e mezzo per stupro e violenza sessuale

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
LIVE
ZURIGO
3 gior
1
17

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

Russell Brand condannato per stupro
LIVE
REGNO UNITO
6 gior
13

Russell Brand condannato per stupro

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
1 sett
15
51

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

I Deep Purple rinviano il tour per i problemi di salute di Gillan
LIVE
REGNO UNITO
1 sett
1
8

I Deep Purple rinviano il tour per i problemi di salute di Gillan