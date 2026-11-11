I Maneskin di nuovo insieme, e ci sono già due date al Coachella

ROMA - Era nell'aria da un po'. E finalmente quello che era solo chiacchiericcio è diventato realtà: i Maneskin tornano insieme. Dopo oltre due anni di pausa e di esperienze individuali, Damiano David (che qualche settimana fa si è anche sposato), Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono pronti a salire di nuovo sul palco come band.