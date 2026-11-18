LAC edu, per vedere l'invisibile
Il volume curato da Gianna A. Mina e Isabella Lenzo Massei ripercorre dieci anni di mediazione culturale
Il volume curato da Gianna A. Mina e Isabella Lenzo Massei ripercorre dieci anni di mediazione culturale
LUGANO - Esce oggi per Edizioni Casagrande, in coedizione con LAC Lugano Arte e Cultura, "Vedere l'invisibile. Dalla pedagogia museale alla partecipazione culturale", volume curato da Gianna A. Mina e Isabella Lenzo Massei che ripercorre i primi dieci anni di LAC edu, il programma di mediazione e partecipazione culturale del centro culturale luganese.
Tra riflessioni storiche, approfondimenti metodologici e testimonianze dirette, il libro racconta l'evoluzione della mediazione culturale verso una concezione più ampia della partecipazione, nella quale il pubblico assume un ruolo attivo nella vita delle istituzioni culturali.
Attivo dal 2015, LAC edu attraversa tutte le discipline in programma, dalla musica alle arti performative e visive, con attività interdisciplinari rivolte a ogni età che promuovono dialogo e accessibilità. La visione era stata delineata già prima dell'inaugurazione del centro e si è consolidata anche grazie al contributo di Michel Gagnon, direttore generale fino al 2024, e di Carmelo Rifici, attuale direttore artistico per le Arti performative. Fondamentale la collaborazione con MASI Lugano, Orchestra della Svizzera italiana e Compagnia Finzi Pasca, oltre che con istituzioni del territorio come il Conservatorio della Svizzera italiana, la Società Dante Alighieri, il Teatro Pan e IBSA Foundation.
Nelle ultime stagioni il programma ha proposto oltre 700 attività all'anno, quasi tutte gratuite, con una media di 35'000 partecipanti a stagione e un'attenzione particolare alle scuole.
Il volume si apre con i contributi del direttore generale del LAC Andrea Amarante e delle curatrici - Mina, già direttrice del Museo Vincenzo Vela, e Lenzo Massei, responsabile del settore Partecipazione culturale del LAC - e prosegue con una sezione metodologica e le testimonianze di artisti e mediatori, in un racconto corale di chi lavora a contatto con il pubblico.
Nella prefazione Amarante si interroga sul senso stesso della mediazione: «La parola mediazione suggerisce l'idea di una distanza da colmare tra l'arte e il pubblico, come se un'opera dovesse anzitutto essere spiegata per diventare accessibile. Il punto, credo, è piuttosto un altro: creare le condizioni perché l'incontro sia autentico». Mina mette in evidenza i temi aperti, dalla difficoltà di reperire risorse finanziarie al «rischio di strumentalizzazione della mediazione a fini meramente statistici», mentre Lenzo Massei ricorda che «senza passione, nulla accade».