Attivo dal 2015, LAC edu attraversa tutte le discipline in programma, dalla musica alle arti performative e visive, con attività interdisciplinari rivolte a ogni età che promuovono dialogo e accessibilità. La visione era stata delineata già prima dell'inaugurazione del centro e si è consolidata anche grazie al contributo di Michel Gagnon, direttore generale fino al 2024, e di Carmelo Rifici, attuale direttore artistico per le Arti performative. Fondamentale la collaborazione con MASI Lugano, Orchestra della Svizzera italiana e Compagnia Finzi Pasca, oltre che con istituzioni del territorio come il Conservatorio della Svizzera italiana, la Società Dante Alighieri, il Teatro Pan e IBSA Foundation.

Nelle ultime stagioni il programma ha proposto oltre 700 attività all'anno, quasi tutte gratuite, con una media di 35'000 partecipanti a stagione e un'attenzione particolare alle scuole.