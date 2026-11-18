L'imputazione ruota attorno alla pretesa di un milione di euro che Rigato avrebbe avanzato all'ex presidente del Consiglio, lamentando un danno di immagine e psicologico nel pieno del processo Ruby, minacciando di rendere ai magistrati dichiarazioni compromettenti per la sua reputazione, in caso di mancato pagamento.

La decisione dei giudici ha ridimensionato la richiesta formulata dall'accusa. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Alessio Rinaldi aveva invece chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere, mentre i legali della difesa avevano chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.