Tentò di estorcere un milione a Berlusconi, condannata
L'ex-concorrente del Grande Fratello, Giovanna Rigata, si è vista infliggere due anni sospesi con la condizionale. Minacciò di compromettere il Cavaliere durante il processo Ruby.
MONZA - Si chiude con una condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa e il beneficio della non menzione nel casellario, il processo di primo grado a carico di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. La donna non era presente in aula in Tribunale a Monza.
I giudici, scrive questo mercoledì l'ANSA, hanno inoltre stabilito il diritto al risarcimento del danno agli eredi, la cui entità dovrà essere quantificata attraverso il processo civile.
L'imputazione ruota attorno alla pretesa di un milione di euro che Rigato avrebbe avanzato all'ex presidente del Consiglio, lamentando un danno di immagine e psicologico nel pieno del processo Ruby, minacciando di rendere ai magistrati dichiarazioni compromettenti per la sua reputazione, in caso di mancato pagamento.
La decisione dei giudici ha ridimensionato la richiesta formulata dall'accusa. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Alessio Rinaldi aveva invece chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere, mentre i legali della difesa avevano chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
La difesa di Giovanna Rigato, precisa l'ANSA, ha annunciato l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Monza.
«Il fatto che i giudici abbiano ridimensionato le accuse, rispetto a una tentata estorsione all'ex presidente del Consiglio, per noi significa qualcosa», ha dichiarato al termine dell'udienza l'avvocato difensore Stefano Gerunda, commentando il verdetto che ha ridotto la pena rispetto ai tre anni e sei mesi richiesti dalla Procura.
«Tra novanta giorni leggeremo le motivazioni - ha concluso il legale - ma siamo convinti vi siano tutti i presupposti per il ricorso in Appello».
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!