Glenn Close riceve finalmente un Oscar
L'attrice 79enne premiata alla Governors Awards Gala di Los Angeles. Oscar onorari anche a Ridley Scott e Floyd Norman. Parata di star sul red carpet
L'attrice 79enne premiata alla Governors Awards Gala di Los Angeles. Oscar onorari anche a Ridley Scott e Floyd Norman. Parata di star sul red carpet
LOS ANGELES - Otto candidature agli Oscar senza mai una vittoria. Ora, a 79 anni, Glenn Close ha finalmente ricevuto la sua prima statuetta. L'attrice americana è stata insignita di un Oscar onorario durante la Governors Awards Gala di Los Angeles, insieme al regista britannico Ridley Scott e al veterano dell'animazione Floyd Norman. Un riconoscimento speciale dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences che celebra il contributo di queste personalità alla storia del cinema.
Per Close si tratta di un premio particolarmente significativo. Dalla sua prima candidatura nel 1983 per "Garp e come lo vide il mondo", l'attrice era rimasta a mani vuote per ben otto volte, un primato negativo tra le interpreti di Hollywood. Tra i film che le avevano fatto sfiorare la statuetta figurano "Attrazione fatale", "Le relazioni pericolose" e "Elegia americana". Intervistata sul red carpet, Close ha raccontato che potrebbe esporre il suo Oscar in una biblioteca del Montana, lo Stato americano in cui vive per la maggior parte del tempo.
Un Oscar anche per Ridley Scott, il regista britannico di capolavori come "Alien" e "Blade Runner". Anche lui, nonostante tre candidature come miglior regista per "Thelma & Louise", "Il gladiatore" e "Black Hawk Down", oltre a una come produttore di "Sopravvissuto - The Martian", non aveva mai conquistato una statuetta. L'88enne non ha però potuto partecipare personalmente alla cerimonia per motivi di salute ed è intervenuto in collegamento video dalla Gran Bretagna.
Tra i premiati figura anche Floyd Norman, 91 anni, pioniere dell'animazione afroamericana. Entrato negli studi Disney negli anni Cinquanta come uno dei primi animatori neri, ha contribuito alla realizzazione di classici come "La bella addormentata nel bosco", "La spada nella roccia" e "Il libro della giungla". Le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler hanno invece ricevuto l'Irving G. Thalberg Memorial Award per il loro contributo alla produzione cinematografica.
La serata ha richiamato a Los Angeles numerose celebrità internazionali. Sul red carpet hanno sfilato, tra gli altri, Sandra Hüller, Charlize Theron, Penélope Cruz, Zendaya, Tom Holland, Matt Damon, Jaafar Jackson, Timothée Chalamet e Tom Cruise. Giunta alla sua 17esima edizione, la Governors Awards Gala si distingue dagli Oscar tradizionali perché non prevede una competizione tra candidati: è il consiglio dell'Academy a selezionare le personalità da onorare per il loro contributo al cinema e alla società.