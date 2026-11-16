Glenn Close riceve finalmente un Oscar

Un Oscar anche per Ridley Scott, il regista britannico di capolavori come "Alien" e "Blade Runner". Anche lui, nonostante tre candidature come miglior regista per "Thelma & Louise", "Il gladiatore" e "Black Hawk Down", oltre a una come produttore di "Sopravvissuto - The Martian", non aveva mai conquistato una statuetta. L'88enne non ha però potuto partecipare personalmente alla cerimonia per motivi di salute ed è intervenuto in collegamento video dalla Gran Bretagna.

Tra i premiati figura anche Floyd Norman, 91 anni, pioniere dell'animazione afroamericana. Entrato negli studi Disney negli anni Cinquanta come uno dei primi animatori neri, ha contribuito alla realizzazione di classici come "La bella addormentata nel bosco", "La spada nella roccia" e "Il libro della giungla". Le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler hanno invece ricevuto l'Irving G. Thalberg Memorial Award per il loro contributo alla produzione cinematografica.