Depardieu rinuncia al processo d'appello, confermata la condanna per molestie
L'attore francese non sconterà i 18 mesi sospesi (con la condizionale) decisi dal tribunale a maggio 2025.
PARIGI - Gérard Depardieu, che da lunedì sarebbe dovuto tornare in tribunale nel caso delle aggressioni sessuali contro due donne durante le riprese del film “Les Volets Verts” nel 2021, rinuncia al processo d'appello.
È quanto riferito all'agenzia France Presse da fonti vicine al dossier, confermando anticipazioni stampa di radio Franceinfo e radio France Inter.
La rinuncia da parte dell'attore di 77 anni rende di fatto definitiva la sua condanna in primo grado, pronunciata il 13 maggio 2025, a 18 mesi di reclusione con la condizionale.
L'attore simbolo del cinema francese è accusato di aver aggredito due donne nel 2021 durante la realizzazione del film “Les Volets Verts”: Amélie, 54 anni, e Sarah (nome di fantasia), 34 anni, rispettivamente decoratrice e assistente regista nella realizzazione del film di Jean Becker.
In primo grado, il tribunale ha inoltre condannato Depardieu a una pena di due anni di ineleggibilità e lo ha iscritto nel registro degli autori di reati sessuali, conformemente alle richieste della procura.
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