Depardieu rinuncia al processo d'appello, confermata la condanna per molestie

L'attore simbolo del cinema francese è accusato di aver aggredito due donne nel 2021 durante la realizzazione del film “Les Volets Verts”: Amélie, 54 anni, e Sarah (nome di fantasia), 34 anni, rispettivamente decoratrice e assistente regista nella realizzazione del film di Jean Becker.

In primo grado, il tribunale ha inoltre condannato Depardieu a una pena di due anni di ineleggibilità e lo ha iscritto nel registro degli autori di reati sessuali, conformemente alle richieste della procura.