Il ruolo «decisivo» di Bezos nella scelta del nuovo James Bond
Il fondatore di Amazon racconta come Robert Pattinson abbia conquistato il ruolo dell'agente 007, superando altri quattro finalisti.
LONDRA - Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha dichiarato di essere stato «fortemente coinvolto» nella scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond. Inizialmente, la candidatura dell'attore quarantenne, noto per i suoi ruoli in "Twilight" e "Batman", aveva suscitato qualche perplessità. «Perché è già così famoso», ha spiegato Bezos durante un'intervista pubblica con il sito d'informazione Semafor. Ma dopo aver visto i provini, ogni dubbio sarebbe svanito: «Lui è James Bond».
Amazon aveva acquisito nel 2022 la casa di produzione cinematografica MGM, storicamente coinvolta nella produzione e distribuzione dei film dedicati all'agente 007. All'inizio del 2025, gli Amazon-MGM Studios hanno assunto anche il controllo creativo della celebre saga cinematografica. Sebbene Bezos abbia lasciato da anni la carica di amministratore delegato di Amazon, il suo ruolo di fondatore e importante azionista gli garantisce ancora una notevole influenza all'interno del gruppo.
«Rob aveva qualcosa di speciale»
La selezione del nuovo interprete di James Bond è stata particolarmente accurata. Come raccontato da Bezos nell'intervista a Semafor, da una rosa iniziale di candidati sono stati scelti cinque finalisti, sottoposti a veri e propri provini cinematografici. «Provini all'antica», li ha definiti il fondatore di Amazon, con «costumi completi, veri set e altri attori insieme a loro». Ciascun candidato ha interpretato tre scene differenti.
Venerdì sono state quindi dedicate diverse ore alla visione e alla valutazione delle prove filmate. Una selezione che, secondo Bezos, ha messo in evidenza le qualità di tutti i partecipanti, ma soprattutto quelle di Pattinson. «Erano tutti fantastici, ma Rob aveva qualcosa di speciale», ha raccontato, spiegando così perché la scelta sia infine ricaduta sull'attore britannico.