«Rob aveva qualcosa di speciale»

La selezione del nuovo interprete di James Bond è stata particolarmente accurata. Come raccontato da Bezos nell'intervista a Semafor, da una rosa iniziale di candidati sono stati scelti cinque finalisti, sottoposti a veri e propri provini cinematografici. «Provini all'antica», li ha definiti il fondatore di Amazon, con «costumi completi, veri set e altri attori insieme a loro». Ciascun candidato ha interpretato tre scene differenti.

Venerdì sono state quindi dedicate diverse ore alla visione e alla valutazione delle prove filmate. Una selezione che, secondo Bezos, ha messo in evidenza le qualità di tutti i partecipanti, ma soprattutto quelle di Pattinson. «Erano tutti fantastici, ma Rob aveva qualcosa di speciale», ha raccontato, spiegando così perché la scelta sia infine ricaduta sull'attore britannico.