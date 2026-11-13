Russell Brand accusato di molestie sessuali da altre sei donne
Il Times ha potuto pubblicare i racconti delle nuove presunte vittime solo dopo la condanna inflitta
LONDRA - L'attore e web star britannico Russell Brand è stato accusato di molestie e comportamenti predatori da altre sei donne dopo la condanna esemplare a dieci anni e mezzo di carcere per lo stupro di una giovane fan e gli abusi su altre tre vittime.
Lo rivela un'inchiesta del Times, che ha raccolto una serie di testimonianze, tra cui quella di una donna secondo cui il 51enne ha avuto un rapporto con lei senza il suo consenso, scusandosi poi. Altre sono state avvicinate durante gli spettacoli come comedian, in cui la celebrità sfruttava la sua notorietà, come emerso nel corso del recente processo.
Una di loro ha raccontato che nel 2015, quando già l'attore aveva iniziato la relazione con l'attuale moglie Laura, cercò di trascinarla in un bagno. Il Times ha potuto pubblicare i racconti delle nuove presunte vittime solo dopo la condanna inflitta.
Scotland Yard nei giorni scorsi aveva avviato indagini su due ulteriori accuse di stupro, da parte di due donne, e Brand rischia quindi nuovi procedimenti penali. L'ex comico diventato guru online è attualmente detenuto nel carcere di Wandsworth, a Londra. Secondo il Sun, potrebbe essere trasferito nel penitenziario di massima sicurezza di Wakefield, nel nord dell'Inghilterra, dove l'anno scorso è stato ucciso il cantante pedofilo Ian Watkins.