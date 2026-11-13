Russell Brand accusato di molestie sessuali da altre sei donne

Una di loro ha raccontato che nel 2015, quando già l'attore aveva iniziato la relazione con l'attuale moglie Laura, cercò di trascinarla in un bagno. Il Times ha potuto pubblicare i racconti delle nuove presunte vittime solo dopo la condanna inflitta.

Scotland Yard nei giorni scorsi aveva avviato indagini su due ulteriori accuse di stupro, da parte di due donne, e Brand rischia quindi nuovi procedimenti penali. L'ex comico diventato guru online è attualmente detenuto nel carcere di Wandsworth, a Londra. Secondo il Sun, potrebbe essere trasferito nel penitenziario di massima sicurezza di Wakefield, nel nord dell'Inghilterra, dove l'anno scorso è stato ucciso il cantante pedofilo Ian Watkins.