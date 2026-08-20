Volete andare all'Eurovision? È il momento per farsi avanti!
Le candidature per rappresentare la Svizzera sono aperte fino al 7 settembre
ZURIGO - Da oggi sono ufficialmente aperte le candidature per gli artisti e le artiste che desiderano rappresentare la Svizzera alla 71esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a maggio 2027 a Burgas, in Bulgaria.
Le iscrizioni potranno essere inviate fino al 7 settembre 2026 attraverso la piattaforma eurovision-submission.ch, attiva dalle ore 10 del 20 agosto alle ore 23 del 7 settembre.
La SSR conferma anche quest’anno la procedura aperta per la selezione del rappresentante svizzero, affidandosi a un processo interno che negli ultimi anni ha portato risultati positivi e che è stato ulteriormente perfezionato. La selezione prevede il coinvolgimento di una giuria composta da esperti nazionali e internazionali, affiancata da una giuria internazionale di fan dell’Eurovision Song Contest.
Lasse Nymann, nuovo direttore musicale della delegazione svizzera, avrà il compito di coordinare la selezione ampliata di artisti e brani.
Yves Schifferle, responsabile della delegazione svizzera, sottolinea: «Veronica Fusaro, Zoë Më, Nemo e Gjon's Tears hanno identità artistiche molto diverse, ma un elemento li accomuna: sul palco dell'Eurovision Song Contest hanno saputo esprimere pienamente la loro personalità. È proprio questo che cerchiamo anche per il 2027: l'Eurovision è la più grande piattaforma al mondo dedicata alla musica pop e vogliamo sfruttarne la visibilità per portare la musica svizzera oltre i confini nazionali e, al contempo, valorizzarla anche in Svizzera. La nostra visione è semplice: Be yourself – maximized for Eurovision».