Volete andare all'Eurovision? È il momento per farsi avanti!

Yves Schifferle, responsabile della delegazione svizzera, sottolinea: «Veronica Fusaro, Zoë Më, Nemo e Gjon's Tears hanno identità artistiche molto diverse, ma un elemento li accomuna: sul palco dell'Eurovision Song Contest hanno saputo esprimere pienamente la loro personalità. È proprio questo che cerchiamo anche per il 2027: l'Eurovision è la più grande piattaforma al mondo dedicata alla musica pop e vogliamo sfruttarne la visibilità per portare la musica svizzera oltre i confini nazionali e, al contempo, valorizzarla anche in Svizzera. La nostra visione è semplice: Be yourself – maximized for Eurovision».