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Panettiere, «le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali»

Polizia e soccorritori di Greeville, Carolina del Sud, hanno cercato di rianimarla per una quarantina di minuti
Panettiere, «le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali»
IMAGO / MediaPunch
Fonte People / Tmz
elaborata da Fabio CaironiGiornalista
Panettiere, «le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali»
Polizia e soccorritori di Greeville, Carolina del Sud, hanno cercato di rianimarla per una quarantina di minuti

GREENVILLE - Le autorità della Carolina del Sud hanno fornito nuovi dettagli sulla morte improvvisa di Hayden Panettiere, avvenuta all'età di 36 anni.

La chiamata al 911
Come riferito da un portavoce del Dipartimento di polizia di Greenville, domenica 16 agosto intorno alle 13.51, ora locale, gli agenti e il personale medico d'emergenza sono intervenuti in seguito a una segnalazione riguardante una «donna priva di sensi». A chiamare i soccorsi, secondo Tmz, è stata un'amica dell'attrice. I sanitari sarebbero intervenuti per trattare una persona «in arresto cardiaco»

«All'arrivo, sono state prestate le prime cure mediche» e le procedure rianimatorie. «Tuttavia, la persona, successivamente identificata come Hayden Panettiere, è stata dichiarata deceduta sul posto», ha riferito il portavoce. L'ora del decesso, secondo fonti di Tmz, è stata fissata alle 14.32 ora locale, dopo tentativi di salvarla durati una quarantina di minuti.

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Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Indagini e autopsia
Le indagini sono attualmente condotte dalla Polizia di Greenville in collaborazione con l'Ufficio del coroner della Contea di Greenville. «Le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali o circostanze sospette. La chiamata al servizio di emergenza 911 è stata effettuata da una conoscente della signora Panettiere», hanno aggiunto le autorità, specificando che al momento non verranno diffusi ulteriori dettagli. L'autopsia è in programma nel corso della giornata odierna.

In un primo momento non era stata comunicata nemmeno la località dove è avvenuto il decesso: si sapeva solamente che Panettiere e il fidanzato Brian Hickerson avevano preso un aereo sabato a Los Angeles, verso una non meglio precisata destinazione del sud degli Stati Uniti.

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È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

La dichiarazione del padre
La notizia della scomparsa è stata confermata questa mattina anche dal rappresentante di lunga data dell'attrice, che ha diffuso una dichiarazione a nome del padre, Alan Panettiere: «È con profonda tristezza che condividiamo la tragica perdita della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha portato amore e gioia incommensurabili a tutti coloro che l'hanno conosciuta - e ai milioni che l'hanno seguita sullo schermo».

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