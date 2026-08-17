Panettiere, «le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali»

Indagini e autopsia

Le indagini sono attualmente condotte dalla Polizia di Greenville in collaborazione con l'Ufficio del coroner della Contea di Greenville. «Le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali o circostanze sospette. La chiamata al servizio di emergenza 911 è stata effettuata da una conoscente della signora Panettiere», hanno aggiunto le autorità, specificando che al momento non verranno diffusi ulteriori dettagli. L'autopsia è in programma nel corso della giornata odierna.

In un primo momento non era stata comunicata nemmeno la località dove è avvenuto il decesso: si sapeva solamente che Panettiere e il fidanzato Brian Hickerson avevano preso un aereo sabato a Los Angeles, verso una non meglio precisata destinazione del sud degli Stati Uniti.