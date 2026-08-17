Harrison Ford torna Indiana Jones... in un parco a tema Disney
L'attore statunitense sarà il modello per un animatronic protagonista di una nuova attrazione ambientata tra templi Maya e avventure sotterranee in Florida
ORLANDO - L'attore Harrison Ford torna a vestire i panni dell'avventuriero Indiana Jones, questa volta per il parco a tema Disney "Animal Kingdom" in Florida.
«Presto sarà il momento della sua prossima avventura e sono felice di potervi comunicare che, per la prima volta, sono proprio io il modello per l'animatronic di Indiana Jones – fobia dei serpenti inclusa», ha detto Ford in un video pubblicato da Disney su Instagram. Gli animatronic sono figure dotate di movimenti azionati elettronicamente.
Secondo Disney, l'84enne ha fatto da modello per la figura animatronica che sarà realizzata per una nuova attrazione dedicata a Indiana Jones all'interno del parco. La nuova avventura dovrebbe intitolarsi "Indiana Jones e il mito del serpente di giada". I visitatori esploreranno insieme a Indiana Jones un tempio Maya, per poi ritrovarsi in un pericoloso mondo sotterraneo. I lavori di costruzione sono ancora in corso.