Massimo Boldi in ospedale dopo una caduta
L'attore 81enne ha battuto la testa a Forte dei Marmi. È ricoverato in osservazione nel reparto di neurochirurgia a Livorno.
LIVORNO - L'attore italiano Massimo Boldi, 81 anni, è stato trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Livorno dopo una caduta avvenuta il pomeriggio del 13 agosto a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca.
Boldi stava camminando in una strada centrale quando è caduto davanti al Caffè Principe di via Carducci, battendo la testa a terra e riportando un trauma cranico. È stato subito soccorso dal personale del locale e dagli amici.
Il 118 lo ha quindi trasportato in codice giallo all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. I medici hanno successivamente disposto il trasferimento all'ospedale di Livorno, dove l'attore è stato sottoposto a una serie di accertamenti.
Secondo quanto emerso finora, le sue condizioni non dovrebbero destare particolare preoccupazione, ma Boldi deve rimanere in osservazione. L'attore si trovava in Versilia, dove soggiorna spesso per trascorrere periodi di vacanza e relax.