Oscar: "Qui vit encore" di Wadimoff in corsa per la Svizzera

Prima mondiale a Venezia

"Qui vit encore", che ha avuto la sua prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025, ha avuto la meglio su altri due film realizzati da registi romandi: "A bras-le-corps" della neocastellana Marie-Elsa Sgualdo e "Cosmo", un film in bianco e nero del regista e fotografo ginevrino Germinal Roaux.