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Oscar: "Qui vit encore" di Wadimoff in corsa per la Svizzera

Il documentario «dà voce a nove persone segnate dal conflitto israelo-palestinese, mettendo in luce un'umanità che trascende la dicotomia tra carnefici e vittime», scrive l'Ufficio federale della cultura
Oscar: "Qui vit encore" di Wadimoff in corsa per la Svizzera
UFFICIO FEDERALE DELLA CULTURA
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Oscar: "Qui vit encore" di Wadimoff in corsa per la Svizzera
Il documentario «dà voce a nove persone segnate dal conflitto israelo-palestinese, mettendo in luce un'umanità che trascende la dicotomia tra carnefici e vittime», scrive l'Ufficio federale della cultura

BERNA - Il documentario "Qui vit encore" del ginevrino Nicolas Wadimoff, che dà voce ai sopravvissuti di Gaza, sarà il film svizzero in corsa agli Oscar nella categoria "Miglior film internazionale". È stato proposto dall'Ufficio federale della cultura (UFC).

A dicembre sarà reso noto se la pellicola entrerà nella "short list" delle nomination, precisa oggi in una nota l'UFC. Il documentario si era già aggiudicato il Prix de Soleure.

La giuria motiva così la sua scelta: «"Qui vit encore" dà voce a nove persone segnate dal conflitto israelo-palestinese, mettendo in luce un'umanità che trascende la dicotomia tra carnefici e vittime. Questo documentario si propone di raccontare queste storie personali attraverso una forte scelta narrativa, offrendo così un rifugio a coloro che hanno perso il proprio», viene rilevato.

«È un film - prosegue la giuria - che affronta direttamente i sentimenti di perdita, sradicamento e appartenenza condivisi da tutte le persone coinvolte. In un momento in cui la regione continua a essere al centro dell'attenzione mondiale, questo film si rivela non solo attuale e rilevante, ma offre anche uno spazio raro in cui la memoria personale prevale sul discorso politico».

Prima mondiale a Venezia
"Qui vit encore", che ha avuto la sua prima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2025, ha avuto la meglio su altri due film realizzati da registi romandi: "A bras-le-corps" della neocastellana Marie-Elsa Sgualdo e "Cosmo", un film in bianco e nero del regista e fotografo ginevrino Germinal Roaux.

Con questa scelta, la Svizzera candida agli Oscar una pellicola ai cui protagonisti era stato negato l'ingresso nel Paese. Inizialmente, il film avrebbe infatti dovuto essere girato in un set isolato sul Lago Lemano. Tuttavia, poiché i membri della troupe non avevano ottenuto i visti necessari, Wadimoff ha trasferito senza esitazione la produzione in Sudafrica.

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Hollywood pubblicherà la "short list" dei film nominati agli Oscar il 15 dicembre 2026, mentre la cinquina finale sarà resa nota il 21 gennaio 2027. Per la cerimonia di consegna degli Oscar al "Dolby Theatre" di Los Angeles si dovrà attendere il 14 marzo 2027, viene ancora precisato.

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