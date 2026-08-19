Il segreto sul cancro di Carlo, Camilla parla per la prima volta: «È stato difficile»

Proprio in quei giorni aveva inaugurato un centro del gruppo no profit al Royal Free Hospital di Londra. Nel filmato girato a Clarence House ha raccontato anche il modo in cui re Carlo, da lei definito con affetto «povero marito», ha sempre affrontato la situazione, portando avanti gli impegni ufficiali. «Niente lo ha fermato. Ha semplicemente detto: "È il mio modo, ce la farò così"», ha aggiunto.

Camilla ha anche parlato del conforto ricevuto nell'affrontare la malattia di Carlo dalle altre famiglie incontrate nel corso delle sue visite nei centri oncologici. Il sovrano sta continuando le cure e la sua salute procede in una «direzione positiva» secondo la corte, con un'attività pubblica intensa, che al momento vede la tradizionale pausa delle vacanze estive al castello di Balmoral in Scozia.