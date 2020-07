“Bonsai”: il viaggio emozionale di Chiara Galiazzo

MILANO - Un viaggio emozionale, una sorta di guida tra i sentimenti e i piccoli misteri della vita. E’ quello che promette di essere "Bonsai", il nuovo album di Chiara Galiazzo che sarà pubblicato il prossimo 3 luglio.

"Bonsai" (Come fare le cose grandi in piccolo) è appunto un viaggio nelle emozioni, una mappa che ci permette di prenderci cura anche delle cose più piccole come ha chiarito la stessa Galiazzo in un post su Instagram: «Il Bonsai ti insegna la pazienza e la cura per le piccola cose. Sono sempre stata una persona paziente sin da quando da piccolissima mi affacciavo a questo mondo trovando sempre delle porte chiuse. E La pazienza è una di quelle virtù che mio è sempre servita. Credo che il sottotitolo sia particolarmente adatto al periodo che abbiamo appena vissuto, non penso di essere stata l’unica a pensare che la cura delle piccole cose sia l’unico atto che ci può mettere al riparo dalla nostra esistenza».

A collaborare al disco ci sono stati Dario Faini, Alessandro Mahmoud, Federica abbiate, Cheope, Danti, Roberto Casalino, Alessandra Flora, Alessandro Raina, Davide Napoleone, Piero Romitelli e Katoo, che ha fatto anche da produttore. Alcuni «assaggi» del nuovo lavoro di Chiara Galiazzo sono già disponibili, in particolare i brani L’ultima canzone del mondo, Honolulu, e Bambola Daruma.