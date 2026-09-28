MTV Video Music Awards: Taylor Swift fa la storia, Madonna conquista sette premi
La prima è diventata la più premiata di sempre con 33 trofei, la seconda eletta artista dell'anno
LOS ANGELES - Taylor Swift ha conquistato il premio per il video dell'anno agli MTV Video Music Awards (VMA) con "The Fate of Ophelia", diventando l'artista più premiata nella storia dei VMA. Con 33 trofei in carriera ha superato Beyoncé, quest'anno non in gara.
Swift ha dedicato il riconoscimento a Dolly Parton, recentemente scomparsa, definendola la «showgirl definitiva». La cantante si è aggiudicata anche il premio per la miglior regia con "Opalite" e il nuovo riconoscimento speciale "Artist Director Honors". Durante la serata è stato inoltre presentato in anteprima mondiale il videoclip di "Patient Zero", con Dakota Johnson e Colin Farrell.
A raccogliere più statuette nella serata è stata però Madonna: partita con 13 nomination, la 68enne ha ottenuto sette premi, compreso quello di artista dell'anno. La superstar ha anche aperto la cerimonia con un medley tratto da "Confessions on a Dance Floor II", tornando a esibirsi musicalmente dal vivo ai VMA dopo 23 anni.
Tra gli altri riconoscimenti, Sienna Spiro è stata premiata come miglior nuova artista, Lisa nella categoria Best Pop, mentre i BTS hanno vinto per canzone dell'anno, K-Pop e miglior gruppo. Ariana Grande si è aggiudicata il premio per la canzone dell'estate con "hate that i made you love me".
Un Video Vanguard Award è stato assegnato ai Nirvana per la loro influenza sulla scena musicale: a ritirarlo sono stati Krist Novoselic, Dave Grohl e Pat Smear. La cerimonia, condotta per la prima volta da Snoop Dogg, ha ospitato anche tributi musicali a Dolly Parton e George Michael.