MTV Video Music Awards: Taylor Swift fa la storia, Madonna conquista sette premi

A raccogliere più statuette nella serata è stata però Madonna: partita con 13 nomination, la 68enne ha ottenuto sette premi, compreso quello di artista dell'anno. La superstar ha anche aperto la cerimonia con un medley tratto da "Confessions on a Dance Floor II", tornando a esibirsi musicalmente dal vivo ai VMA dopo 23 anni.

Tra gli altri riconoscimenti, Sienna Spiro è stata premiata come miglior nuova artista, Lisa nella categoria Best Pop, mentre i BTS hanno vinto per canzone dell'anno, K-Pop e miglior gruppo. Ariana Grande si è aggiudicata il premio per la canzone dell'estate con "hate that i made you love me".