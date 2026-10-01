Macklemore, il suo «Free Palestine Tour» è già sold out
L'iniziativa è nata dopo l'esclusione dal tour di Ed Sheeran. Il rapper statunitense ha annunciato il tutto esaurito per a Dublino, Parigi e Londra.
L'iniziativa è nata dopo l'esclusione dal tour di Ed Sheeran. Il rapper statunitense ha annunciato il tutto esaurito per a Dublino, Parigi e Londra.
LONDRA - È già tutto esaurito per il «Free Palestine Tour» di Macklemore. Ad annunciarlo è stato lo stesso rapper statunitense, che aveva lanciato l'iniziativa dopo essere stato escluso dalle restanti date del tour «Loop» della popstar britannica Ed Sheeran.
«Quando i potenti cercano di mettere a tacere le nostre richieste di liberazione, l'arte sarà sempre una forma di resistenza», ha scritto il 43enne su Instagram, dicendosi sopraffatto dalla risposta del pubblico.
L'esclusione di Macklemore dal resto del tour di Sheeran era arrivata dopo alcune sue dichiarazioni a favore della Palestina. Sheeran ha precisato che la decisione è stata presa dall'organizzatore del tour e non da lui. La scorsa settimana il rapper ha quindi rilanciato annunciando tre concerti per la fine di ottobre, a Dublino, Parigi e Londra.
Macklemore, il cui vero nome è Benjamin Haggerty, sostiene da anni la causa palestinese e porta spesso questa solidarietà anche sul palco. L'artista è stato inoltre più volte accusato di ricorrere a stereotipi antisemiti nelle performance e nei testi delle sue canzoni, accuse che respinge. Gli incassi del «Free Palestine Tour» dovrebbero essere destinati a organizzazioni propalestinesi.