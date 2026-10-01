Macklemore, il suo «Free Palestine Tour» è già sold out

L'esclusione di Macklemore dal resto del tour di Sheeran era arrivata dopo alcune sue dichiarazioni a favore della Palestina. Sheeran ha precisato che la decisione è stata presa dall'organizzatore del tour e non da lui. La scorsa settimana il rapper ha quindi rilanciato annunciando tre concerti per la fine di ottobre, a Dublino, Parigi e Londra.

Macklemore, il cui vero nome è Benjamin Haggerty, sostiene da anni la causa palestinese e porta spesso questa solidarietà anche sul palco. L'artista è stato inoltre più volte accusato di ricorrere a stereotipi antisemiti nelle performance e nei testi delle sue canzoni, accuse che respinge. Gli incassi del «Free Palestine Tour» dovrebbero essere destinati a organizzazioni propalestinesi.

