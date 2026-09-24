Le Sugababes sono tornate
Il trio pop ha annunciato un nuovo album che dovrebbe uscire il prossimo febbraio.
Il trio pop ha annunciato un nuovo album che dovrebbe uscire il prossimo febbraio.
LONDRA - La girlband britannica Sugababes torna con nuova musica. Il gruppo composto dalle cantanti Mutya, Keisha e Siobhan ha annunciato sui social media per il prossimo anno un nuovo album in studio con lo stesso titolo.
Il disco, che conterrà in totale dodici brani, dovrebbe uscire il 12 febbraio 2027.
Secondo quanto riferito dal team PR responsabile, si tratta "del primo album in studio completo di Keisha, Mutya e Siobhan dal loro debutto 'One Touch' dell'anno 2000".
Anche nell'album pubblicato nel 2022, "The Lost Tapes", era presente la formazione originale. Tuttavia, alcune delle canzoni erano già state registrate anni prima, quando il trio collaborava sotto il nome Mutya Keisha Siobhan (MKS).
Le Sugababes hanno celebrato grandi successi soprattutto negli anni 2000. Il trio è diventato famoso grazie a hit come "Overload", "Freak Like Me" e "Push the Button". Oltre a "Ghost", per cui la sera stessa sarebbe dovuto uscire anche un videoclip, erano già disponibili su piattaforme di streaming altri tre brani del prossimo album: "Jungle", "Weeds" e "Shook".