Cerca e trova immobili
Segnalaci
Regno Unito

Le Sugababes sono tornate

Il trio pop ha annunciato un nuovo album che dovrebbe uscire il prossimo febbraio.
Le Sugababes sono tornate
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Le Sugababes sono tornate
Il trio pop ha annunciato un nuovo album che dovrebbe uscire il prossimo febbraio.

LONDRA - La girlband britannica Sugababes torna con nuova musica. Il gruppo composto dalle cantanti Mutya, Keisha e Siobhan ha annunciato sui social media per il prossimo anno un nuovo album in studio con lo stesso titolo.

Il disco, che conterrà in totale dodici brani, dovrebbe uscire il 12 febbraio 2027.

Secondo quanto riferito dal team PR responsabile, si tratta "del primo album in studio completo di Keisha, Mutya e Siobhan dal loro debutto 'One Touch' dell'anno 2000".

Anche nell'album pubblicato nel 2022, "The Lost Tapes", era presente la formazione originale. Tuttavia, alcune delle canzoni erano già state registrate anni prima, quando il trio collaborava sotto il nome Mutya Keisha Siobhan (MKS).

Le Sugababes hanno celebrato grandi successi soprattutto negli anni 2000. Il trio è diventato famoso grazie a hit come "Overload", "Freak Like Me" e "Push the Button". Oltre a "Ghost", per cui la sera stessa sarebbe dovuto uscire anche un videoclip, erano già disponibili su piattaforme di streaming altri tre brani del prossimo album: "Jungle", "Weeds" e "Shook".

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
girlbandmusicanuovo albumpop britannicosugababes
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
11
87

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
2 gior
490

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
1 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
1 gior
54
121

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
1 gior
202

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
22 ore
42
113

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
2 gior
20
99

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
1 gior
1
90

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
2 ore
36
164

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
85

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
12
27

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
1 gior
22
61

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
2 gior
19

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
1 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
4 ore
32
61

Auto di lusso nel mirino dei ladri

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
19 ore

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
22 ore
6
49

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
8 ore
28

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
1 gior
20
39

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
19 ore

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

Ecco perché c'è la paura dei camionisti
LIVE
CANTONE
2 gior
20
25

Ecco perché c'è la paura dei camionisti

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
2 gior

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
5 ore

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»
LIVE
LUCERNA
2 gior
19
52

«Xhaka peggio di Fischer: potrebbero saltar fuori altri nomi»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
3 gior
11
112

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»
LIVE
GRECIA
2 gior
1
14

La lite e l'arresto cardiaco: «Mio marito è morto per una sciocchezza»

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»
LIVE
CANTONE
2 gior
4
19

«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
3 gior
19
18

Auto in fiamme sulla cantonale

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
1 gior
12
46

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
8 ore
3
31

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
22
85

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
19 ore
10

Burrasca Ferrari

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate
LIVE
LUGANO
2 gior
5
38

Presentato oggi il nuovo volto del Cassarate

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
1 gior
14
41

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
1 gior
2
33

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
17
62

Pesca di frodo sul Lago Maggiore, nei guai un 57enne ticinese

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»
LIVE
CANTONE
2 gior
5

«Un vuoto in un CV non significa che un ragazzo sia “sbagliato”, bisogna guardare oltre»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
60

«Xhaka è stato un codardo»

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
37
48

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
2 gior

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
17
58

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
4 ore
1
12

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
2 gior
18
42

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
1 gior
5
10

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
1 gior
16
46

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto
LIVE
LUGANO
2 gior
11
32

Il Maglio dall'alto: il nuovo centro sportivo come non lo avete ancora visto

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
49
96

«La vaccinazione è un fatto privato»

Järventie all'ultimo respiro: l'Ambrì rimonta e batte il Bienne
LIVE
HCAP
1 gior
17
78

Järventie all'ultimo respiro: l'Ambrì rimonta e batte il Bienne

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Gianna Nannini annuncia tour europeo e nuovo album
LIVE
ITALIA
23 ore
7

Gianna Nannini annuncia tour europeo e nuovo album

Dolly Parton, scoppia la faida sull'eredità
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
5

Dolly Parton, scoppia la faida sull'eredità

Hayden Panettiere uccisa da un'overdose di fentanyl
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Hayden Panettiere uccisa da un'overdose di fentanyl

Uno degli inventori del “looksmaxing” andrà a processo per stupro
LIVE
PEOPLE
1 gior
8

Uno degli inventori del “looksmaxing” andrà a processo per stupro

Maxi causa Mediaset contro Corona, «agisce contro ogni regola»
LIVE
ITALIA
3 gior
4
41

Maxi causa Mediaset contro Corona, «agisce contro ogni regola»

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
3 gior
23

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

Ed Sheeran prende posizione su Gaza: «Situazione ingiustificabile»
LIVE
STATI UNITI
4 gior
2
19

Ed Sheeran prende posizione su Gaza: «Situazione ingiustificabile»

Se vuoi mettere il “Diablo” nella tua Switch 2 devi sapere queste quattro cose
LIVE
GAMES
5 gior
1

Se vuoi mettere il “Diablo” nella tua Switch 2 devi sapere queste quattro cose

Smiths all’asta: la collezione di Johnny Marr incanta Londra e fa il pieno di offerte
LIVE
REGNO UNITO
5 gior
3

Smiths all’asta: la collezione di Johnny Marr incanta Londra e fa il pieno di offerte

30 anni da quel Miss Svizzera, Melanie Winiger si racconta: «Ho sempre detto quello che pensavo»
LIVE
SVIZZERA
1 sett
15

30 anni da quel Miss Svizzera, Melanie Winiger si racconta: «Ho sempre detto quello che pensavo»