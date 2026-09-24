Le Sugababes sono tornate

Le Sugababes hanno celebrato grandi successi soprattutto negli anni 2000. Il trio è diventato famoso grazie a hit come "Overload", "Freak Like Me" e "Push the Button". Oltre a "Ghost", per cui la sera stessa sarebbe dovuto uscire anche un videoclip, erano già disponibili su piattaforme di streaming altri tre brani del prossimo album: "Jungle", "Weeds" e "Shook".