Gianna Nannini annuncia tour europeo e nuovo album

Il primo capitolo live del progetto ha visto Nannini trionfare lo scorso sabato alla celebre arena rock Waldbühne di Berlino con un sold out dinanzi a 20'000 persone, sullo stesso palco che ha visto passare i più grandi artisti rock internazionali, come Rolling Stones, Rammstein e Depeche Mode. Oltre due ore di concerto in cui la rocker italiana ha passato in rassegna i brani più celebri del suoi cinquant'anni di carriera, accompagnata dalla rinomata Bohemian Symphony Orchestra Prague, con i suoi 46 elementi diretti da Martin Šanda. Un ritorno epico, che anticipa "Giannagold - Celebration Tour - Live 2027". La tournée nei palasport europei, prodotta e organizzata da Vivo Concerti, partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo 2027, con la data zero prevista al Modigliani Forum, per proseguire con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano, e attraversare poi l'Italia, da Firenze a Torino, riportando Gianna sul palcoscenico dei grandi palazzetti italiani dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25.

A seguire le date europee, a partire dal 14 ottobre con il debutto ad Amburgo e la chiusura il 29 ottobre all'Hallenstadion di Zurigo. I biglietti per il concerto elvetico saranno in vendita su Ticketcorner.ch e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di lunedì prossimo. Prevista una speciale presale per gli iscritti al fan club di Gianna Nannini dalle ore 14 di domani.