Il dramma di sir Fiennes: «Chiuso in casa di cura sotto falso nome»

Una situazione che alimenta l'angoscia di amici, conoscenti e parenti che si sono infine rivolti alla polizia e ai servizi sociali locali: i quali hanno annunciato ora verifiche. L'ispettorato chiamato a sorvegliare ospizi e case di cura ha valutato del resto all'inizio dell'anno come illegittimo l'atto con cui Millington-Cotes ha ottenuto la tutela del marito, riconosciuto come incapace di intendere e di volere, in presunta violazione di alcuni protocolli legali: l'atto risalente al 2024 di fatto priva Fiennes della sua libertà, relegandolo allo stato di individuo "vulnerabile" sottoposto alla potestà legale del tutore (o tutrice) di turno.