CITTÀ DEL VATICANO
Papa Leone ha incontrato «l'incredibile Hulk»
Il post condiviso sui social: «È il sogno di una vita che si avvera»
ig/Lou Ferrigno
Fonte Ats Ans
Papa Leone ha incontrato «l'incredibile Hulk»
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Papa Leone ha incontrato «l'incredibile Hulk»
Il post condiviso sui social: «È il sogno di una vita che si avvera»
Papa Leone ha incontrato «l'incredibile Hulk»
Il post condiviso sui social: «È il sogno di una vita che si avvera»
CITTÀ DEL VATICANO - L'attore statunitense Lou Ferrigno, celebre per l'interpretazione de "L'incredibile Hulk', ha incontrato ieri Papa Leone XIV, nel corso della consueta Udienza generale del mercoledì. È lui stesso a postare il video del saluto con Prevost sui social commentando: «Il sogno di una vita che si avvera».
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