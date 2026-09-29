Un'altra figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt rinuncia al cognome del padre

Sei figli in comune

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno tre figli biologici: Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. L'ex coppia ha inoltre tre figli adottivi: Maddox, Pax e Zahara. La lunga relazione tra i due attori è terminata nel 2016, quando Jolie ha chiesto il divorzio. L'attrice ha accusato Pitt di violenze fisiche nei suoi confronti e verso i figli. La polizia ha indagato sul presunto episodio, ma le indagini contro Pitt sono state infine archiviate. Sono seguiti anni di dispute sulla custodia e su questioni finanziarie.