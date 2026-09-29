Un'altra figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt rinuncia al cognome del padre
Zahara, 21 anni, ha ottenuto da un giudice la rimozione del cognome paterno. Prima di lei lo avevano già fatto Maddox e Shiloh.
Zahara, 21 anni, ha ottenuto da un giudice la rimozione del cognome paterno. Prima di lei lo avevano già fatto Maddox e Shiloh.
LOS ANGELES - Zahara, la figlia maggiore delle star di Hollywood Angelina Jolie (51) e Brad Pitt (62), è il terzo figlio dell'ex coppia ad aver fatto rimuovere ufficialmente il cognome "Pitt" dal proprio nome. Lunedì un giudice ha accolto la sua richiesta di cambio di nome.
A riportarlo sono stati diversi media statunitensi, che citano documenti del tribunale. La 21enne si chiama ora legalmente Zahara Marley Jolie, anziché Zahara Marley Jolie-Pitt.
Zahara segue così i fratelli Maddox (25) e Shiloh (20), che prima di lei avevano già preso le distanze dal padre cambiando nome. La richiesta di Maddox era stata approvata da un giudice due settimane prima, mentre Shiloh aveva già cambiato legalmente il proprio nome nel 2024. Secondo quanto riportato dai media, anche la figlia più giovane Vivienne (18) ha presentato una richiesta, tuttora in corso; secondo la rivista "People", l'udienza è fissata per l'inizio di novembre.
Sei figli in comune
Angelina Jolie e Brad Pitt hanno tre figli biologici: Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox. L'ex coppia ha inoltre tre figli adottivi: Maddox, Pax e Zahara. La lunga relazione tra i due attori è terminata nel 2016, quando Jolie ha chiesto il divorzio. L'attrice ha accusato Pitt di violenze fisiche nei suoi confronti e verso i figli. La polizia ha indagato sul presunto episodio, ma le indagini contro Pitt sono state infine archiviate. Sono seguiti anni di dispute sulla custodia e su questioni finanziarie.