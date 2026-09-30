È morta la voce di Topo Gigio

Il legame tra Mazzullo e Topo Gigio è iniziato ufficialmente nel 1961, ma il maestro giurò di aver "incontrato" il roditore 35 anni prima: "una mattina, avevo circa due anni, ho visto il topolino ai piedi del letto - aveva raccontato -. Mi sono spaventato, ho provato a chiamare mia mamma ma mi mancava la voce. Dopo un po', forse perché ha provato pena, il topo è scomparso. Ho raccontato tutto a mia madre, che mi ha consolato: 'è un 'folletto, ti porterà fortuna'".

Il secondo incontro, quello ufficiale, sarebbe stato alla RAI, quando Mazzullo avrebbe inventato la voce per il pupazzo creato da Maria Perego e Federico Caldura: "quando lo vidi mi venne un brivido. Lo conoscevo già, ma non potevo dirlo a nessuno - disse Mazzullo -. Era un pupazzo fatto male, la colla non reggeva ed era anche brutto di faccia, ma a me piaceva. Lo presi in mano e iniziai a farlo parlare. Gino Bramieri, che era lì, mi intimò di non dimenticare quella voce, perché secondo lui avrebbe fatto fortuna. E così è stato".