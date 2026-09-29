Scritture di Lago, premiata la luganese Virginia Antoniucci

Il Premio Borgo 2026 è stato assegnato a Liza Binelli, autrice di "Sotto il cielo di Viverone, cronache da un altro mondo". A chiudere la serata è stato Enzo Iacchetti, nominato Ambasciatore dei Laghi 2026, che ha dialogato con il curatore Mauro Rossi sul rapporto con i laghi, la memoria, la letteratura e le storie legate ai territori.