Scritture di Lago, premiata la luganese Virginia Antoniucci
Enzo Iacchetti è Ambasciatore dei Laghi 2026
Enzo Iacchetti è Ambasciatore dei Laghi 2026
COMO - C'è anche la luganese Virginia Antoniucci tra i vincitori di Scritture di Lago 2026, il concorso letterario internazionale dedicato alle narrazioni ambientate sui laghi. La serata conclusiva della settima edizione si è tenuta lunedì 28 settembre al Teatro Sociale di Como, dopo un'edizione che ha raccolto oltre 140 candidature dall'Italia e dall'estero.
Il Premio Laghi per le opere edite è andato invece a Sandra Petrignani con "Carissimo dottor Jung" (Neri Pozza), romanzo ambientato sul Lago di Zurigo. Tra i finalisti anche opere legate al Lago di Como, all'Alto Verbano e al Laghetto Italia '61 di Torino.
Antoniucci si è aggiudicata il Premio Regio Insubrica, riservato ai racconti inediti, con "La notte dell’Assunta", ambientato sul Lago di Como. Al secondo posto la comasca Paola Minussi con "Camera vista pianerottolo", mentre terza si è classificata Arianna Boccato, di Trecate, con "Il segreto della Breva".
A vincere il Premio Alessandro Volta, dedicato ai giovani autori editi e inediti, è stato il cileno Arlex Segovia, nato a Osorno nel 2006, con il racconto "Due sconosciuti, un’alba". Il Premio Ponti sull’Acqua per la traduzione letteraria è stato invece assegnato a Massimo Ortelio per "L’inverno della levatrice" di Ariel Lawhon, pubblicato da Neri Pozza.
Il Premio Borgo 2026 è stato assegnato a Liza Binelli, autrice di "Sotto il cielo di Viverone, cronache da un altro mondo". A chiudere la serata è stato Enzo Iacchetti, nominato Ambasciatore dei Laghi 2026, che ha dialogato con il curatore Mauro Rossi sul rapporto con i laghi, la memoria, la letteratura e le storie legate ai territori.
C'è poi il concorso Parole & Note, ancora in corso e dedicato alla scrittura di testi per brani musicali. L'iniziativa si avvale della collaborazione della PopMusicSchool di Mendrisio, creata e diretta da Paolo Meneguzzi, presente alla cerimonia, e del CPM Music Institute di Milano di Franco Mussida.
Anche il tour di finalisti e vincitori toccherà il territorio ticinese: dopo gli appuntamenti di ottobre a Varese, Bergamo, Brescia e Lecco, sono previsti incontri a Verbania e Lugano.
La presenza ticinese riguarda inoltre le istituzioni e gli organismi della manifestazione. Nella giuria del Premio Regio Insubrica figura Sergio Roic, collaboratore del Corriere del Ticino e co-presidente del PEN Club Ticino e Svizzera Retoromancia; in quella del Premio Laghi siede Pietro Montorfani, direttore della Biblioteca di Lugano. Del comitato di lettura fa parte anche Paolo Crivellaro, direttore artistico del Teatro di Locarno.