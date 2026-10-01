Steff la Cheffe torna a farsi sentire: «Ora sto molto bene»
Dopo la pausa annunciata a febbraio, la musicista bernese pubblicherà «Stoff» il 5 novembre. Il tour partirà nell'aprile 2027.
Dopo la pausa annunciata a febbraio, la musicista bernese pubblicherà «Stoff» il 5 novembre. Il tour partirà nell'aprile 2027.
BERNA - Steff la Cheffe è tornata a rivolgersi al suo pubblico. Giovedì la musicista e rapper bernese ha pubblicato un messaggio su Instagram, dopo diversi mesi di pausa.
All'inizio dell'anno aveva rinviato all'ultimo momento l'uscita dell'album «Stoff» e il relativo tour. «È semplicemente troppo», aveva scritto lo scorso febbraio in una lettera ai fan, annunciando la necessità di fermarsi.
«Questo periodo è stato importante per me e posso dire, guardando indietro, che è stata la decisione giusta», ha scritto ora. In un'intervista con le pubblicazioni bernesi di Tamedia ha inoltre spiegato di stare «molto bene», dopo un lungo periodo in cui non era stato così. Secondo un certificato medico, aveva sofferto di una depressione da esaurimento.
Nel nuovo messaggio è arrivata anche la data per il progetto rinviato: «Stoff» uscirà il 5 novembre. Steff la Cheffe tornerà inoltre in tour con la sua band a partire dall'aprile del 2027.