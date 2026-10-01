Steff la Cheffe torna a farsi sentire: «Ora sto molto bene»

«Questo periodo è stato importante per me e posso dire, guardando indietro, che è stata la decisione giusta», ha scritto ora. In un'intervista con le pubblicazioni bernesi di Tamedia ha inoltre spiegato di stare «molto bene», dopo un lungo periodo in cui non era stato così. Secondo un certificato medico, aveva sofferto di una depressione da esaurimento.

Nel nuovo messaggio è arrivata anche la data per il progetto rinviato: «Stoff» uscirà il 5 novembre. Steff la Cheffe tornerà inoltre in tour con la sua band a partire dall'aprile del 2027.