«Hunziker-Trussardi: l'addio un anno fa, l’hanno tenuto segreto»

MILANO - Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati da un anno, ma avrebbero atteso a lungo prima di rivelare che la loro storia d’amore fosse ormai al capolinea. Questa la notizia lanciata da Dagospia, uno dei principali portali di gossip italiani, sulla rottura più clamorosa di questo 2022. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, infatti, Tomaso Trussardi avrebbe rivelato la verità - ovvero che lui e la Hunziker si erano lasciati - ad alcuni conoscenti già durante l’ultima edizione di Filo, la più importante fiera di tessuti italiana, tenuta a febbraio del 2021.

La coppia avrebbe poi preferito non diffondere la notizia, in particolare questa sarebbe stata una scelta di Trussardi. L’imprenditore, infatti, sarebbe stato infastidito dal riavvicinamento avvenuto tra la moglie e il suo ex, Eros Ramazzotti, verso il quale, dopo l’addio ufficiale alla Hunziker, ha avuto parole piuttosto dure, e avrebbe preferito rimandare l'annuncio della fine del matrimonio con la presentatrice.

«Meglio che ognuno stia al suo posto - ha detto Trussardi durante una recente intervista -: già in passato (Eros, ndr) ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’».