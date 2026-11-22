Addio a Mike Melillo
Il musicista statunitense è morto a 87 anni a Macerata, dove viveva dagli anni Ottanta. Nella sua carriera collaborò con i grandi nomi del jazz.
MACERATA - MACERATA - È morto all'età di 87 anni Mike Melillo, pianista e compositore jazz statunitense, nato a Newark, nel New Jersey, nel 1939. A dare notizia della scomparsa è stata l'associazione culturale Musicamdo di Macerata, città nella quale il musicista si era trasferito da tempo e dove era diventato un punto di riferimento per la scena jazz locale.
Diplomato alla Rutgers University, Melillo aveva iniziato a farsi conoscere sulla scena internazionale nel 1965, quando entrò nel quartetto del leggendario sassofonista Sonny Rollins, con il quale suonò per due anni. Seguì un lungo sodalizio artistico con Phil Woods, insieme al quale partecipò a numerose incisioni, tra cui due album premiati ai Grammy.
Nel corso della sua carriera collaborò con alcuni dei più importanti protagonisti della storia del jazz, tra cui Coleman Hawkins, Ben Webster, Art Farmer, Zoot Sims e Chet Baker. Proprio per Baker scrisse musiche destinate a orchestra sinfonica e jazz ensemble, confluite nell'album «Symphonically» del 1986. Il suo stile musicale fondeva la tradizione bebop con la sperimentazione, spaziando dal pianoforte solista al trio fino alle composizioni orchestrali.
Negli anni Ottanta Melillo si trasferì a Macerata, dove incontrò Paolo Piangiarelli, fondatore dell'etichetta discografica Philology. Da allora divenne uno dei protagonisti della vita musicale cittadina, mantenendo uno stretto legame con il festival Macerata Jazz. Sul palco del Teatro Lauro Rossi si esibì più volte: nel 2011 insieme a Tullio De Piscopo e Massimo Moriconi, nel 2015 in occasione di un concerto a lui dedicato, nel 2019 per celebrare i suoi ottant'anni e nel 2021 con il trio Bopcentric.
«Perdiamo un musicista straordinario, ma soprattutto un amico», ha dichiarato Daniele Massimi, presidente di Musicamdo e direttore artistico di Macerata Jazz. «Mike è stato un ponte autentico tra la grande tradizione americana e Macerata. Chi lo ha conosciuto ricorderà anche la sua ironia e quel modo inconfondibile di raccontare la vita attraverso la musica».