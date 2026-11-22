MACERATA - MACERATA - È morto all'età di 87 anni Mike Melillo, pianista e compositore jazz statunitense, nato a Newark, nel New Jersey, nel 1939. A dare notizia della scomparsa è stata l'associazione culturale Musicamdo di Macerata, città nella quale il musicista si era trasferito da tempo e dove era diventato un punto di riferimento per la scena jazz locale.