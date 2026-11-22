Un'altra possibile candidata è Florence Pugh, anche lei già collega di Pattinson in «Dune: Parte Tre». L'attrice ha espresso interesse per il nuovo capitolo di 007, ma con una preferenza particolare: interpretare l'antagonista anziché la tradizionale Bond girl. Una scelta che potrebbe aprire la strada a un personaggio ambiguo, magari inizialmente alleato dell'agente segreto e successivamente rivelatosi una sua avversaria. La lista delle possibili interpreti comprende inoltre Anya Taylor-Joy, Jodie Comer, Gemma Chan, Saoirse Ronan, Margaret Qualley, Marisa Abela, Emily Blunt, Lily James e Simone Ashley. Tra i nomi circolati anche quello di Suki Waterhouse, compagna di Pattinson, che in passato aveva manifestato interesse per un ruolo nella saga, e quello di Maya Jama, recentemente protagonista del reality «Celebrity Traitors» e legata a Netflix da un accordo.

Ma la scelta della nuova protagonista potrebbe andare ben oltre il richiamo di un nome famoso. Il prossimo film potrebbe infatti segnare un'ulteriore evoluzione della figura femminile nell'universo di James Bond. La stessa espressione «Bond girl» è da tempo oggetto di critiche, perché associata a personaggi definiti soprattutto dalla loro relazione sentimentale con 007. Monica Bellucci, per esempio, aveva preferito parlare di «Bond woman», rivendicando una rappresentazione meno riduttiva. Un cambiamento già avviato negli ultimi capitoli della saga, con personaggi come la colonnella Wai Lin, interpretata da Michelle Yeoh, e l'agente Nomi di Lashana Lynch in «No Time to Die»: donne autonome, competenti e capaci di confrontarsi alla pari con il protagonista.