Chi sarà la nuova Bond girl? Da Zendaya a Florence Pugh, tutti i nomi in lizza
Dopo l'annuncio di Robert Pattinson come nuovo 007, è caccia alla protagonista femminile. Tra le favorite anche Sydney Sweeney e Anya Taylor-Joy.
LONDRA - Chi affiancherà Robert Pattinson nel prossimo film di James Bond? Dopo l'annuncio dell'attore britannico come nuovo volto dell'agente segreto più famoso del cinema, i riflettori si spostano sulla protagonista femminile. Per il momento non ci sono candidature ufficiali né conferme sul casting, ma le indiscrezioni si moltiplicano. Da Zendaya a Florence Pugh, passando per Sydney Sweeney e Anya Taylor-Joy, sono numerose le attrici indicate come possibili eredi delle Bond girl.
Secondo la BBC, uno dei nomi più quotati è quello di Zendaya, che ha già condiviso il set con Pattinson in diverse produzioni, tra cui «Dune: Parte Tre». La popolarità internazionale dell'attrice e la sua esperienza nei grandi successi cinematografici la renderebbero una candidata di particolare richiamo. Tra le possibili protagoniste figurano anche Sydney Sweeney e Hunter Schafer, entrambe note per la serie «Euphoria». Sweeney ha ricevuto persino il sostegno di Trina Parks, ex interprete della saga, secondo cui la nuova protagonista dovrebbe essere una donna pienamente consapevole della propria sessualità.
Un'altra possibile candidata è Florence Pugh, anche lei già collega di Pattinson in «Dune: Parte Tre». L'attrice ha espresso interesse per il nuovo capitolo di 007, ma con una preferenza particolare: interpretare l'antagonista anziché la tradizionale Bond girl. Una scelta che potrebbe aprire la strada a un personaggio ambiguo, magari inizialmente alleato dell'agente segreto e successivamente rivelatosi una sua avversaria. La lista delle possibili interpreti comprende inoltre Anya Taylor-Joy, Jodie Comer, Gemma Chan, Saoirse Ronan, Margaret Qualley, Marisa Abela, Emily Blunt, Lily James e Simone Ashley. Tra i nomi circolati anche quello di Suki Waterhouse, compagna di Pattinson, che in passato aveva manifestato interesse per un ruolo nella saga, e quello di Maya Jama, recentemente protagonista del reality «Celebrity Traitors» e legata a Netflix da un accordo.
Ma la scelta della nuova protagonista potrebbe andare ben oltre il richiamo di un nome famoso. Il prossimo film potrebbe infatti segnare un'ulteriore evoluzione della figura femminile nell'universo di James Bond. La stessa espressione «Bond girl» è da tempo oggetto di critiche, perché associata a personaggi definiti soprattutto dalla loro relazione sentimentale con 007. Monica Bellucci, per esempio, aveva preferito parlare di «Bond woman», rivendicando una rappresentazione meno riduttiva. Un cambiamento già avviato negli ultimi capitoli della saga, con personaggi come la colonnella Wai Lin, interpretata da Michelle Yeoh, e l'agente Nomi di Lashana Lynch in «No Time to Die»: donne autonome, competenti e capaci di confrontarsi alla pari con il protagonista.
Secondo le analisi riportate dalla BBC, il nuovo film potrebbe proseguire su questa strada, dando maggiore spazio ad antagoniste femminili, alleate decisive per la missione e personaggi con ambizioni indipendenti da quelle di Bond. Tra le possibilità considerate figurano anche l'introduzione di una figura queer o sessualmente fluida e una maggiore rappresentanza di attrici provenienti dalle cinematografie indiana, cinese e nigeriana. L'obiettivo sarebbe mantenere il glamour e l'ironia che hanno reso celebre la saga, aggiornandone al tempo stesso i personaggi femminili. In attesa di annunci ufficiali, resta dunque aperta non soltanto la questione di chi affiancherà Pattinson, ma anche quella del ruolo che la nuova protagonista sarà chiamata a interpretare.