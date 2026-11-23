L'eredità dei Pink Floyd secondo Waters: due date in Svizzera
Lo show "LEGACY – A Pink Floyd Tribute Show" sarà il 23 novembre 2027 a Zurigo e il giorno dopo a Ginevra
ZURIGO - Due date svizzere per "Roger Waters Presents LEGACY - A Pink Floyd Tribute Show": il 23 novembre 2027 all'Hallenstadion di Zurigo e il 24 novembre 2027 all'Arena de Genève. Lo annuncia TAKK-AB Entertainment: i biglietti saranno in vendita online dal 26 novembre 2026 alle 10, preceduti da una prevendita esclusiva riservata a chi si registra per la data di Zurigo.
Lo spettacolo è una produzione dal vivo completamente nuova, nata sotto la direzione di Roger Waters. Sul palco, però, a guidare la band è il figlio Harry Waters: musicista di tournée di lunga esperienza, pianista e compositore, ne firma la direzione musicale e si presenta all'organo B3, al pianoforte e come cantante.
Al centro c'è la musica e l'universo visivo dell'epoca d'oro dei Pink Floyd, tra il 1971 e il 1979. Dieci musicisti propongono una selezione di brani tratti da "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall". La messa in scena, concepita dal team di Roger Waters, è una retrospettiva visiva con immagini ispirate alle opere originali della band, compresi elementi creati dallo stesso Waters negli anni in cui era la mente creativa del gruppo, proiettati su schermi LED ad alta risoluzione.
Waters è del resto noto per i suoi concerti spettacolari, dove la musica si unisce a scenografie monumentali, elementi visivi immersivi, luci, proiezioni video ed effetti teatrali. Le sue produzioni più ambiziose - da "The Wall" a "In the Flesh", da "The Dark Side of the Moon Live" a "Us + Them" e "This Is Not a Drill" - figurano tra i concerti più memorabili della storia del rock e ne hanno fatto uno degli artisti più visionari del genere sul piano visivo. I suoi spettacoli sono costruiti come vere e proprie pièce teatrali.
Pochi cataloghi musicali hanno avuto una diffusione paragonabile a quella dei Pink Floyd. Secondo la biografia ufficiale, il gruppo ha venduto oltre 250 milioni di album nel mondo, mentre "The Dark Side of the Moon" e "The Wall" sono entrati nella GRAMMY Hall of Fame. A più di sei decenni dalla fondazione, la loro musica continua a raggiungere un pubblico enorme: circa 28,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, secondo i dati di agosto 2026.