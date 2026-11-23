Al centro c'è la musica e l'universo visivo dell'epoca d'oro dei Pink Floyd, tra il 1971 e il 1979. Dieci musicisti propongono una selezione di brani tratti da "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall". La messa in scena, concepita dal team di Roger Waters, è una retrospettiva visiva con immagini ispirate alle opere originali della band, compresi elementi creati dallo stesso Waters negli anni in cui era la mente creativa del gruppo, proiettati su schermi LED ad alta risoluzione.

Waters è del resto noto per i suoi concerti spettacolari, dove la musica si unisce a scenografie monumentali, elementi visivi immersivi, luci, proiezioni video ed effetti teatrali. Le sue produzioni più ambiziose - da "The Wall" a "In the Flesh", da "The Dark Side of the Moon Live" a "Us + Them" e "This Is Not a Drill" - figurano tra i concerti più memorabili della storia del rock e ne hanno fatto uno degli artisti più visionari del genere sul piano visivo. I suoi spettacoli sono costruiti come vere e proprie pièce teatrali.